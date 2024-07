Furia anunció que iniciará acciones legales contras usuarios de redes que usen su nombre

Furia fue por lejos la participante más polémica de la última edición de Gran Hermano. Y ni su salida de la casa ni la finalización del programa ha hecho que bajara su perfil confrontativo y frontal.

Tras ser criticada por cobrarle el saludo a sus fanáticos, ahora se sumó una ola de críticas tras los comentarios de Furia acerca de las acciones que tomará contra quienes tengan su nombre en las redes sociales y moneticen sus contenidos.

Furia se negó incluso a salir en la foto de Gente con los demás participantes

"Voy a decir algo, aprovechando tu programa" comenzó durante el programa Se Picó, del canal de streaming República Z. "A todas las cuentas que tengan mi nombre, voy a pedir que lo saquen, o voy a tener que iniciarles un juicio" dijo, aclarando que "mi marca está registrada".

Ante cierta incredulidad de parte de los conductores, aclaró que hacía referencia a las cuentas que "hacían dinero" a partir de esta utilización, no por aquellas que no lo hagan.

Esto comenzó tras pasar en el programa el audio de una fanática de la ex participante. "No, 'La Furioneta' no", dijo tras notar de quien se trataba la interlocutora. "Le pido por favor que lo haga" volviendo a referirse a sacarle el nombre suyo al canal que controla esta fanática.

Es extraña esta postura ya que gran parte de la banca de Furia Scaglione ha venido de los autodenominados "Furiosos", un grupo de férreos seguidores que ha llegado incluso a agredir a otros participantes por sus peleas con ella. Sin embargo, para la ex participante, su nombre ya es una marca y con ello, todos los beneficios económicos deben quedar para ella, sin importar el grado de importancia que puedan tener ellos en, justamente, la posibilidad de monetizar su figura.