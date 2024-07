El mensaje de Pedro Brieger en donde pide disculpas: "Lastimé a mucha gente"

Pedro Brieger fue denunciado por una gran cantidad de periodistas mujeres que lo acusaron de haber sido acosadas. El profesional publicó un video este viernes en donde pidió disculpas.

"Quiero decirles que escuché el mensaje de periodistas argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas", comienza el posteo de Brieger en su cuenta de Twitter.

"Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas", agregó el periodista en referencia a todas las denuncias por acoso recibidas en su contra.

El posteo de Pedro Brieger en su cuenta de Twitter.

Pedro Brieger no negó que hayan sucedido: "Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas. Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas, gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona".

"La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados", agregó el periodista haciendo referencia a las denuncias de las cuales la más reciente es del 2019.

Mirá el video de Pedro Brieger pidiendo disculpas

"Me pongo a disposición de periodistas argentinas y otros organismos para intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más. Espero que puedan aceptar mi ayuda. Como hace tiempo ya no soy esa persona, creo que mi testimonio hoy puede servir también para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas dentro y fuera del periodismo y estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Reitero, pido perdón a quienes ofendí y afecté", finalizó el comunicado de Brieger.