La desesperada maniobra de Mauro Icardi para recuperar a Wanda Nara tras la separación

Ya no hay mañana para esa historia. Ha llegado el capítulo final, sin posibilidades de escribir más párrafos. Se terminó el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque esa idea se ha lanzado sobre la mesa un millón de veces en el pasado, ahora parece el cierre definitivo.

La mediática rompió todas las presunciones, las especulaciones, los rumores con un comunicado oficial, que colgó en su cuenta de Instagram, ese puente que tanto alimenta y que le permite sacar provecho comercial con sus más de quince millones de seguidores.

La famosa ya amagó con la ruptura de la pareja en otras ocasiones, de hecho se expidió públicamente el año pasado en ese lapso en que vivió en Argentina en soledad y se lanzó a los brazos de L-Gante para compartir decenas de noches de boliches y salidas a cenar. Sin embargo, en esta oportunidad luce mucho más firme en su decisión.

Nunca antes Wanda explicó con tanto lujo de detalles los factores que pesaron en su balanza para tomar la determinación de romper el matrimonio tras diez años de relación. “Decidí separarme. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, publicó.

Incluso, la ex conductora de MasterChef habló a fondo de las teorías de una influencia directa de su vínculo con Elián Valenzuela y aseveró: “No hay culpables ni terceros”. Y para concluir, la mediática escribió: “Lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”.

No hacen falta más pruebas, la propia Wanda Nara salió a gritar que se terminó para siempre, que ahora camina sola por la vida y que le brindó una múltiple cantidad de oportunidades a Icardi. A pesar de este mensaje tan claro, Mauro acaba de ejecutar un manotazo de ahogado.

El desesperado pedido de Mauro Icardi.

Al encontrarse en el fondo del mar, absolutamente desahuciado, el futbolista pareciera no comprender la separación y se arriesgó a una maniobra peculiar para tratar de reconquistar a su ex esposa. ¿Qué hizo? Posteó una foto con la famosa, en la que lucen abrazados y con la mirada conectada.

A esa imagen, Mauro le agregó un mensaje romántico, con el que se presume que procuró enternecer el corazón de Nara. “Mi Luna llena... Siempre brillante, siempre hermosa”, redactó el delantero del Galatasaray.