Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

Luego de los fuertes rumores que surgieron en los últimos días, fue la propia Wanda Nara quien confirmó su separación de Mauro Icardi. La empresaria se lo contó a Luis Ventura a través de un mensaje que fue difundido en A la tarde (América). "Estoy separada", dijo la mediática.

Según le contó Wanda a Ventura, ella intentó salvar su pareja por una cuestión vinculada a su salud. Vale destacar que durante el año pasado la mediática fue diagnosticada con leucemia.

Luego, cerró con una frase muy picante: "Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo me dejo para el final lo que nunca hablé", expresó en clara referencia a La China Suárez, quien en los últimos días compartió un sugerente posteo que decía: "Unas ganas de hablar…".

Luego fue Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien ratificó los dichos: "Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más", expresó la letrada al sitio Teleshow. "Aun no se firmó el divorcio", agregó.

En las últimas horas, la empresaria emitió un comunicado en sus redes sociales expresando su postura en medio de un nuevo revuelo mediático.

"Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro", expresó en un texto publicado en sus historias de Instagram.

"Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior", agregó, y cerró: "La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto".