Cuántos kilos bajó Camila Deniz desde que ingresó a Cuestión de Peso

El retorno de Cuestión de Peso a la televisión motivó a Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, a buscar un cambio en su vida. Es por eso que comenzó este proceso y poco a poco ella misma reconoce los cambios en su cuerpo, ya que confesó cuántos kilos bajó hasta el momento.

Luego del paso de su hermano por Gran Hermano, otro reality con gran éxito, Camila Deniz decidió seguir su camino pero de un modo distinto. Es por eso que aprovechó el relanzamiento de Cuestión de Peso y se anotó para tratar de cambiar su vida consiguiendo el objetivo de bajar de peso.

Poco a poco comienza a ver los cambios. Es que la influencer ingresó al reality con un peso de 139,1, luego de algunas semanas siguiendo la dieta y los consejos de los médicos, se conoció que ya llegó a bajar 6 kilos, lo cual significa una muy buena noticia para ella de cara a su objetivo.

En este sentido, confesó que incluso ella misma comenzó a sentir los cambios, dado que en la intimidad notó diferencias: “Yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha que antes no la veía porque tenía mucha panza”.

Si bien causó risas el modismo que utilizó, sus compañeros la apoyaron en este proceso y celebran junto a ella cada vez que pasa por la balanza y ésta marca que va bajando y alejándose del peso con el cual se hizo presenta el primer día en el reality.

Sin embargo, ante el cambio físico que reconoció Camila Deniz que siente desde su llegada a Cuestión de Peso, el conductor le consultó a Alberto Cormillot sobre la importancia de ésto:“Doc, no es un dato menos importante esto de empezar a verte los órganos sexuales, ¿no?”.

“Es muy importante ver los órganos sexuales. Hay algunos que dejaron de hacerlo hace tiempo y esto les complica incluso poder higienizarse”, indicó el doctor sobre lo bien que le sienta a la participante de Cuestión de Peso haber bajado esos kilos para poder seguir entusiasmándose y no perder de vista el objetivo principal.