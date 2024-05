Camila, la hermana de Thiago de GH, habló en Cuestión de peso de su adicción a la manteca

Arrancó Cuestión de peso (El Trece) y en el reality saludable empiezan a conocerse las historias y puntos débiles de sus participantes. Y en estos días, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, se abrió y contó a fondo por qué no puede dejar de comer manteca diariamente.

“Soy adicta a la manteca, la tengo encerrada en mi casa”, reveló la influencer a Mario Massaccesi cuando el conductor le preguntó por este producto luego de que ella contara en un informe de Cuestión de peso sobre la costumbre que tiene arraigada desde su infancia, un apego emocional marcado por una dura historia familiar.

“Me hace acordar a mi mamá, cuando era chiquita y tomaba mate con ella”, se oyó decir luego a Camila desde su casa, mientras mostraba cómo consume la manteca todos los días, con pan fresco, como primera comida, con el mate.

“Soy adicta, me encanta, no puede faltar en mi heladera. Es riquísima, no la puedo dejar. Le pongo mermelada o dulce de leche”, siguió la mujer de 29 años que es consciente de por dónde viene esa pasión por ese hábito que en exceso no es saludable.

Camila contó en Cuestión de peso por qué no puede dejar la manteca. Captura TV.

“Hay una cuestión nostálgica, de afecto, de revivir esos momentos. Nuestras mamás nos daban pan con manteca cuando no había otra cosa”, indicó la hermana mayor de Thiago, y luego relató en el estudio de El Trece cómo cada mañana iba a comprar leche y manteca para comer con pan.

“¿Sigue teniendo el sabor de entonces?”, quiso saber Mario Massaccesi, y ella reconoció que no era lo mismo porque ahora “falta la risa”, la suya, la de sus hermanos y la de su mamá, que falleció hace unos años.

Mario Massaccesi indagó en la adicción a la manteca de Camila en Cuestión de peso. Captura TV.

Lo cierto es que a Camila le espera todo un desafío porque tendrá que controlarse a la hora de desayunar y olvidarse de esas tostadas con manteca, dulce de leche o mermelada, si quiere lograr el objetivo de bajar de peso que se propuso.

La hermana de Thiago de GH explicó por qué se anotó en Cuestión de peso

La influencer de 29 años abrió su corazón en la pantalla chica y expuso las razones por las que decidió emprender en el complejo desafío de bajar 34 kilos, en medio de una explosión mediática que la tiene como protagonista en un territorio hostil como suelen ser las redes sociales.

“Tomé la decisión de venir porque un chico en un boliche me dijo ‘Barney’. Agarré mis cosas, me fui y decidí cambiar. Me retumba la frase que me dijo el chico y hasta acá llegué”, confesó la concursante. Camila con sus sobrinas gemelas, Aimé y Laia, las hiijas de Thiago y Daniela Celis. Instagram Camila Deniz.

Sobre cuál fue la reacción de su hermano sobre la decisión de presentarse en el reality de superación, Camila confesó: “Obvio que primero lo charlé con ellos. Él (Thiago) no lo podía creer y después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”.

“Necesito un cambio en mi vida y siento que tiene que ser ahora o nunca. Es mejorar mi calidad de vida”, agregó Camila Deniz sobre una lucha constante contra ella misma y las consecuencias de una sociedad marcada por la gordofobia y la discriminación.