La revelación de Flavia Miller sobre la escandalosa separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta

Hace 26 años se producía uno de las separaciones más escandalosas del medio. Susana Giménez dejaba a Huberto Roviralta luego de que se conocieran imágenes de él con Flavia Miller, quien hoy decidió romper el silencio.



En el año 1998, se difundió en los medios un video en el que se veía al polista con la vedette en la cama. En aquel momento, Susana Giménez se encontraba en Miami. Cuando volvió, fue a buscar a Roviralta a su casa de Barrio Parque. Él terminó saliendo con la nariz ensangrentada. Ella le había arrojado un cenicero.



El divorcio le costó a la Diva de los Teléfonos alrededor de 10 millones de dólares. Por su parte, Flavia Miller fugaz paso por el teatro y la televisión, hasta que terminó desapareciendo de los medios. Algunos se lo atribuyen a este escándalo.



Hoy, 26 años después, la ex vedette trabaja de recepcionista en una peluquería del barrio porteño de Recoleta. En Socios del Espectáculo hablaron con ella y contaron que tiene prohibido nombrar a Huberto Roviralta. “Porque tiene un juicio. Roviralta le embargó un departamento a Flavia Miller. ‘Yo terminé con asistencia psiquiátrica después del escándalo de Susana’, me dijo”, explicó el periodista Matías Vázquez.



En esa nota, Flavia Miller contó cómo está hoy, después de superar aquella escandalosa historia. “Estoy bien, estoy tranquila. Yo tuve muchas malas en mi vida. Estuve mal, estuve con tratamiento psiquiátrico. Pero había que levantarse y seguir. Me costó mucho, pero me levanté”, expresó.



“La gente me recuerda siempre”, asegura. “¿Te preguntan qué pasó con Roviralta?”, le repreguntó el periodista de Socios del Espectáculo. “No, para nada. Eso es cosa del pasado”, respondió Flavia Miller. “¿Por qué creés que la gente se quedó con ese morbo en la cabeza?”, continuó el cronista. “Calculo que es porque era Susana”, contestó la ex vedette.

Susana Giménez y Huberto Roviralta.



Asimismo, Flavia Miller sostiene que, en aquella época, se la maltrató mucho en los medios. “Se inventaron millones de cosas que nada que ver, como que hicimos trío con Susana. ¡Pero por favor! Me hicieron una nota hace mil años de eso. Obvio que no fue así”, sostuvo.



Por último, ante la pregunta sobre si le pediría perdón a Susana Giménez, Flavia Miller dijo que no, aunque aclaró que la admira. “No tengo por qué. No hice nada como para pedir perdón. No maté. No hice nada”, cerró.