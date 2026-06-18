Eduardo Feinmann apuntó contra Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras la polémica

Feinmann no dudó en criticar al creador de Luzu TV y a la actriz tras la falsa información que compartió en "El Show del Verano".

Un nuevo escándalo vuelve a poner a Luzu TV en la mira y esta vez la principal protagonista es Florencia Peña. La actriz, tras sus declaraciones, pidió disculpas y, según su comunicado, fue ella quien decidió dar un paso al costado.

En el escrito que compartió Nicolás Occhiato, aclararon que "desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresan en el comunicado.

Eduardo Feinmann fue una de las figuras que opinó sobre esta situación y no dudó en arremeter contra el dueño del canal de streaming: "Hablemos del principal responsable de esto, que es Nico Occhiato".

Eduardo Feinmann liquidó a Nicolás Occhiato "Es un tipo que habla de la vieja televisión, de que todo es viejo y que lo moderno es lo que vale. Da clases de periodismo, de cómo se hace un medio, que la tele está muerta y que lo importante es el streaming", expresó el conductor de A24.