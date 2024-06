Fernando Burlando se enojó y expuso a Jesica Cirio revelando una intimidad de su nueva relación

Fernando Burlando visitó los estudio de América TV y en una entrevista exclusiva para “Desayuno Americano” opinó de los temas mas importantes de estos últimos días.

En medio de las últimas declaraciones de Matías Benicelli y Máximo Thomsen, Fernando Burlando, abogado de los Báez Sosa habló, pidió “cuidar a los padres de Fer” y se explayó: “El relato de Thomsen es falso y contradictorio, está preocupado por su novia y su mama”.

Fernando Burlando habló sobre el caso de Fernando Báez Sosa y los rubiers.

Además, el abogado aseguró que “existen otros casos como el de Fernando” y que ya “no hay códigos para pelearse”, luego agregó: “Thomsen tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero acomoda el relato según su conveniencia”.

Ante el impacto que causó la entrevista a Thomsen en la sociedad, dijo: “Pasar toda una vida preso también es una tragedia, pero queda claro que siguen actuando en manada y que Thomsen es el líder”. Por último, remató: “Las disculpas no se piden en tribunales”.

El tenso cruce en vivo de Fernando Burlando con Jesica Cirio

Luego del casamiento de Jesica Cirio, Fernando Burlando explicó el por qué se su ausencia a la boda de su amiga y respondió: “Hoy existe un alejamiento de Jesica, yo fui amigo de los dos, pero hoy el vínculo sigo con Martín”, luego remató: “Con Jesica hoy no hablo”.

Jésica Cirio se casó días atrás y Fernando Burlando contó una intimidad que la modelo desmintió.

Aunque evitó hablar sobre la situación de Martín Insaurralde aseguró que “Hay gente que de un día para el otro puede hacerse millonaria” y luego insistió en que él fue primero amigo de Jesica Cirio antes que de Insaurralde y detalló: “A Jesica la acompañe en infinidad de situaciones” y luego, sin entrar en detalles dijo: “Entiendo que Jesica no me haya invitado al casamiento”.

Luego, Burlando dijo que ya no hablaba con Jesica porque a ella “le revisan el celular” ante lo que la propia Jesica Cirio comenzó a enviar mensaje a Natalie Weber en los que aseguró: “Lo que dice Fernando no es real, a mí Elías no me revisa el celular”.

Ante la intervención de la modelo y la posibilidad de hacer un cruce en vivo, Burlando dijo: “Yo no quiero hablar con Jésica en público”, luego agregó “Jesica no tiene motivos para estar dolida”. Luego, Cirio envió un nuevo mensaje en el que dijo “en una separación cada uno decide de qué lado estar”, ante lo que Burlando remató: “No me borro con ningún amigo o amiga”.