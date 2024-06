Revelan la verdad detrás del documental de Fabiola Yañez y cuáles son sus rotundas confesiones sobre Alberto Fernández

Este miércoles, Sandra Borghi dio nuevos detalles sobre el documental que grabó Fabiola Yañez, en el que la exprimera dama habló sobre Alberto Fernández y la fiesta de cumpleaños en Olivos durante el confinamiento por la pandemia, entre otros temas.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), la periodista contó que desde hace un tiempo venía en contacto con Fabiola Yañez para hacerle una nota, pero que luego la pareja de Alberto Fernández prefirió el formato de documental en episodios para explayarse sobre una serie de asuntos.

Borghi contó que el documental que protagonizó Yañez se llamará Fabiola: la vedad. El material ya está editado y su director ha preferido preservar su identidad. La serie constará de seis capítulos de 40 minutos cada uno, en donde la actriz hablará sobre su relación con Fernández.

En los episodios de esta producción, Fabiola Yañez también habla sobre Cristina Fernández de Kirchner, y según anticipó Sandra Borghi, en el documental la exprimera dama confiesa rotundamente su separación de Alberto Fernández.

Entre los temas que aborda Yañez en la grabación, la comunicadora aseguró que también confiesa sobre hechos de corrupción y el famoso "vacunatorio VIP". Además, dado que hay documentación, la entrevistada anticipó. “Yo creo que a partir de esto, mucho va a terminar en la Justicia, no va a quedar simpemente en un documental".

Por otro lado, Sandra Borgui reveló que Fabiola Yañez cuenta en su testimonio que se siente muy sola, y que los amigos que tiene hoy "los cuenta con los dedos de una mano".

Además, sobre su vida cotidiana, Borghi contó que Yañez “está en un departamento de dos dormitorios que no es de ella. No tiene empleados, no tiene auto, sale ella misma a hacer las compras, se ocupa de su hijo y está buscando trabajo”.

Fabiola Yañez habló sobre Alberto Fernández en su documental. Foto: Télam.

Más allá del documental, Fabiola Yañez también ya escribió su biografía, y por ambos materiales habría percibido una compensación económica. “Busca el desahogo, liberarse de un montón de cosas que evidentemente sabe y tiene guardadas. Busca volver a la Argentina, porque toda su familia está acá”, enfatizó Sandra Borghi sobre las confesiones de una mujer cuya vida cobró gran repercusión como pareja de Alberto Fernández.