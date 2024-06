Filtran detalles del documental de Fabiola Yañez y cómo vive la exprimera dama en España, lejos de Alberto Fernández

A días que trascendiera que Fabiola Yañez brindó una extensa entrevista en España, ahora trascendió que en realidad se trata de un documental de seis episodios, y Sandra Borghi dio detalles sobre la vida de la exprimera dama en España y su actual vínculo con Alberto Fernández.

"Fabiola Yáñez lleva hoy una vida muy austera, no tiene auto, vive en un departamento de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo. Está con proyectos propios para trabajar, acaba de terminar el documental y su libro", comentó la periodista desde su cuenta de X.

Luego, sobre el presente de Fabiola Yañez en España, Sandra Borghi replicó: "'Tengo que ponerme fuerte por mi hijo', le cuenta a su entorno. El mismo entorno reducido que asegura verla muy sola, extrañando a su familia que está en Argentina. 'No ve a nadie, algunos pocos amigos, contados con los dedos de una mano'".

Sandra Borghi reveló detalles sobre la vida de Fabiola Yañez en España, y también sobre su documental. Foto: X @BorghiSandra.

En tanto que sobre el documental de Fabiola Yañez en el que habla sobre Alberto Fernández y su entorno, la comunicadora anticipó: "El nombre es 'Fabiola, la verdad. Son 6 capítulos de 40 minutos cada uno. Habla de todo; de Alberto, de Cristina, cuenta que está separada, habla de la fiesta de Olivos, del vacunatorio vip, de corrupción".

Luego, en diálogo con Poco Correctos (El Trece), Borghi explicó sobre la espera de Yañez para romper el silencio. "Se ve que se tomó su tiempo, ella lleva un año en España con su hijo y decidió hablar. Grabó todo el material, que está en un documental. Está editado y son horas de grabación donde está ella hablando a cámara con una colita, a cara lavada y sentada. No hay un periodista, un interlocutor. Es ella contando su verdad. Evidentemente tiene cosas para decir, que no las pudo decir antes, y siente que ahora es el momento".

Por otro lado, sobre la relación que Fabiola Yañez mantiene con Alberto Fernández, la periodista remarcó: "Está alejada, porque él está acá y ella está allá, no te puedo decir fehaciente que están separados porque no es lo que ellos dicen... Pero ella se siente una exiliada, siente que no puede venir a la Argentina. Quiere contar todo lo que vivió antes de su relación con Alberto durante y después".

Alberto Fernández y Fabiola Yañez atraviesan rumores de separación. Foto: Télam.

Finalmente, Sandra Borghi contó sobre el documental de Fabiola Yañez: "Yo vi tramos y es tremendo, tiene mucho para decir y quiere hablar. ¿Por qué no habló hasta ahora? Evidentemente no la dejaron y al tomar distancia se anima a hablar. Él se enteró por la tele que esto está grabado, no lo sabía".