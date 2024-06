En qué uso Nicole Neumann el dinero de su debut musical, hace 30 años

Si bien su carrera se desarrolló principalmente en las pasarelas, Nicole Neumann supo tener un momento musical. Fue en su adolescencia, hace ya 30 años, cuando lanzó su disco titulado “Primer Amor”. Ahora, recordó cómo fue aquella época.



“Yo me divertía, aunque siempre estaba insegura porque era consciente de que no sabía cantar”, comentó Nicole Neumann en diálogo con TN Show. “Fue todo muy profesional, en un estudio con técnicos y coros”, agregó.



El disco tenía 13 canciones y había sido editado por Sony Music. “No quiero estudiar”, “En el colegio” y “Dejate querer”, eran algunos de los temas más importantes. Incluso, el último mencionado fue apertura de la tira infantil Amigovios, que salía por El Trece.



En aquella época, Nicole Neumann tenía 13 años y estaba transitando el secundario. En ese sentido tuvo palabras de agradecimientos para varias personas. “A mí mamá que siempre me acompañó, al colegio que me cedió algunas faltas y a mis compañeros que pusieron el coro de chicos”, expresó. “¡Yo estaba en Disney!”, reconoció.



Por otra parte, Nicole Neumann reveló en la charla con TN Show quién se ocupaba de administrar el dinero que ganaba y en qué lo utilizó. “En ese entonces, mi mamá manejaba mi economía”, recordó.



“Supongo que en lo que más la gasté fue en equitación, que es un deporte caro que practicaba en ese momento. Mantenía mi caballo y el equipo de ropa”, agregó Nicole Neumann, volviendo 30 años en su carrera.

Nicole Neumann debutó como cantante hace 30 años.



Asimismo, confesó que no se sentía del todo segura por su voz, pero lo recuerda igualmente con mucho humor. “Me frustraba porque quería cantar bien y lindo, pero sabía bien que no era así”, aceptó tres décadas después.



No obstante, Nicole Neumann asegura que aquella época guarda un lugar muy lindo en su vida. “Me emociona porque sé que es algo que quedó en la memora y los recuerdos son muchos”, concluyó.