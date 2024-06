Cómo es la nueva vida de Juliana Díaz, la ex Gran Hermano, en Ecuador

Juliana Díaz parece haber encontrado su lugar en el mundo, por lo menos para darle un giro sustancial a su carrera artística. La ex Gran Hermano está atravesando un gran presente laboral a partir de una propuesta que la destinó al éxito en Ecuador.

Fue un año cambiante para “Tini” desde su salida de la casa más famosa del mundo. Su rol dentro del reality, con momentos de alto vuelo, le abrió la puerta al mundo de los flashes al que, en más de una oportunidad, expresó su deseo de pertenecer.

La nueva aventura de Juliana Díaz.

Lo cierto es que tras su paso por GH, y transitando en paralelo una relación sentimental turbulenta con Maxi Guidici, Juliana decidió pegar un volantazo y unirse a la señal de El Trece, con una interesante participación en el Bailando.

El noviazgo con su ex compañero de Gran Hermano finalmente tuvo un cierre escandaloso, tras escenas de celos y un complejo cuadro de salud de Maxi en plena separación. Sumado al cierre de su etapa en el ciclo de Marcelo Tinelli, la influencer decidió armar las valijas.

Su primer puntaje perfecto en Ecuador.

Después de un recorrido con altibajos, Tini se tomó un tiempo en Brasil para limpiar la energía y luego sorprendió con un importante noticia: “Soy muy feliz de anunciar mi nueva participación en Soy el Mejor Ecuador como representante argentina”.

“Gracias por esta enorme oportunidad y por confiar en mí. A toda la gente que me apoya, me quiere y al día de hoy sigue eligiéndome, a mi familia que en cada paso están ahí dándome todo el amor y fortaleza. Agradecida de esta nueva vida llena de luces, aprendizajes y haciendo lo que más me gusta. Luchen por sus sueños. ¡GRACIAS!”, agregó.

Sin dudas la oportunidad en el exterior cayó en el momento justo para Juliana: “en Argentina por salir de un reality, en mi caso de convivencia, muchas veces nos cierran las puertas de la tele, porque nos dicen que no tenemos talento”.

“Y desde muy chiquita sueño con esto. Sueño con la tele, sueño con actuar, me encanta el baile. Que hoy este país me esté dando la oportunidad de estar acá, para mí es maravilloso”, cerró la ex Gran Hermano.