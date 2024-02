¿Chau el "Bailando"?: Aseguran que Marcelo Tinelli no volverá con su clásico programa a la televisión

Desde su inicio en el año 2006, el Bailando ha sido uno de los programas con mejor rating de la televisión argentina. Diversas figuras del espectáculo han pasado por la pista de baile año tras año y sus cifras eran de lo mejor, hasta el 2023. El ciclo conducido históricamente por Marcelo Tinelli cayó en picada el año pasado frente a Telefe, y no le pudo hacer frente a Got Talent y menos a Gran Hermano 2023.

La crisis que atravesó el programa fue tan dura que Tinelli se animó a realizar papeles bochornosos que fueron repudiados por la audiencia a través de las redes sociales.

Tuli Acosta y Sandro Leone fueron los ganadores de esta temporada. Créditos: Instagram Tuli_acosta.

El Bailando llegó a su fin el pasado lunes 29 de enero, fecha en la que Tuli Acosta y Sandro Leone se consagraron ganadores.

¿Cuál será el destino de Marcelo Tinelli este año con el "Bailando"? Este martes en Socios del Espectáculo, Marcelo Polino, exjurado del concurso de baile, brindó información sobre este tema y puso en duda su regreso a la pantalla chica.

Marcelo Polino habló en "Socios del Espectáculo" sobre la continuidad de Tinelli en la televisión. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

"El último día que los vi a todos fue en la final y hablamos este año para volver, fue lo que se dijo ese día. Es una programa caro, difícil de hacer. Son 30 parejas, 4 jurados, 50 personas de producción, el estudio que hay que alquilar...", empezó diciendo Polino.

Y añadió: "En un año en donde no hay plata va a ser complicado. Pero Marcelo siempre saca un as de la manga. No sé cuánto recaudaba Marcelo. Lo que sí, se que pnt había porque los contaba había entre 22 y 25 por día, un montón".