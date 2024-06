La gran boda: el casamiento de Martín Ku y su novia Marisol post Gran Hermano

Gran Hermano celebró este último jueves una divertida y emotiva triple boda, donde de manera ficticia se casaron Bautista y Denisse; Nico y Flor Regidor; y hasta Emma Vich con Darío. Quien no se quiso quedar afuera de estas declaraciones de amor fue Martín Ku, el último eliminado de la casa, que también tuvo su boda simbólica con Marisol, su novia.

Manteniendo la misma dinámica que se llevó a cabo dentro de la casa, el Chino y su novia tuvieron su momento en Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano. Allí se montó una ceremonia con lámparas chinas colgadas y terminaron con una fiesta con baile, además de un desopilante discurso de la conductora.

Él llegó con un elegante traje negro con moño, mientras que ella llegó al altar con un alucinante vestido. Quien se encargó de oficiar la boda en su rol de jueza de ceremonias fue Vero Lozano, que aprovechó el momento para bromear junto a la feliz pareja.

“Martín, recibe usted a esta mujer para que sea su esposa, para vivir juntos, para amarla, honrarla, consolarla, garch… y cuidarla en la salud”, lanzó la conductora con humor. Los novios no pudieron contener sus risas, más allá de ese cosquilleo lindo por tener una boda, aunque fuese simbólica de momento.

Luego de que Martín Ku diera el "sí, acepto", llegó el turno del discurso para Marisol. “Marisol, recibe usted a este hombre para que sea su esposo, para vivir juntos, honrarlo, respetarlo, pet… Es de ‘personal trainer’. Y promesas de amor y fidelidad duraderas”, le dijo la animadora, a lo que la joven también aceptó.

Entonces llegó el momento de las alianzas. “Aquí están estas alianzas. Les pido que repitan conmigo. ‘Yo te coloco estas alianza como señal y promesa de nuestro amor y felicidad duradera’. Yo te coloco esta alianza como señal y promesa de mamar esta presa… ¿Quién escribió esto, chicos?”, recitaba Vero Lozano, haciéndose la desentendida por el discurso.

Cómo fue la falsa boda entre Martín Ku y Marisol en Cortá por Lozano.

Otro momento gracioso fue cuando apareció Topa, cuando la conductora preguntó si había alguien que se oponía a la boda. “Martín, hay que impedir esto. ¿Quéres contar?”, preguntó el animador infantil, a lo que el Chino responsabilizaba a Furia de estar detrás de todo: “¡Me hizo perder el juego y ahora, me quiere hacer perder el matrimonio!”.

Tras el romántico beso que selló su simbólica unión, todos bailaron al ritmo de Topa y con los panelistas de Cortá por Lozano de fondo (Costa, Sol Pérez, Vicky Xipolitakis, Juario, Mauro Szeta y demás). El apasionado beso entre el Chino y su novia tras dar el "sí, quiero".

Ya mucho más serios, Marisol reflexionó sobre esta historia de amor con el exparticipante de GH. “Siento que somos almas gemelas. A mí me gustó de entrada y no desde lo físico, sino por su personalidad. Me gustó mucho. Me gustó su carisma, su compañerismo, el amor que tiene a la vida. Él es increíble”, lanzó muy emocionada.

Por su parte, Martín Ku resumió: “Para mí fue un flechazo”, sincerándose sobre el día en el que conoció a su pareja. Tras esta boda simbólica, ahora queda saber si se animarán a pasar por el altar realmente. ¿Se dará? Es algo que la novia del Chino viene pidiéndole hace tiempo.