Se filtró el chat privado de la pelea entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet: “Hipócrita y…”

Se armó un conflicto tremendo, que traspasó a la arena pública y dejó al manifiesto una confrontación encarnizada entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet. Los famosos se trenzaron en un ida y vuelta muy filoso en el universo de las redes sociales, con concepciones fortísimas.

La pelea incluyó posteos tremendos, como la ironía que soltó el analista de Gran Hermano: "La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen #granhermano a diario pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos golosa".

Lejos de quedarse callado y fiel a su estilo de responder con todo, el conductor de LAM le replicó: “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. #LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. Inténtalo!".

Lo que parecía una especie de contenido con cierto humor se terminó con una publicación muy hiriente de Trezeguet contra Ángel. "Rey seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verga, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago ni Tinelli ni Guido, bájate del pony y seguí participando", disparó.

Desde ese momento se maximizó la atención en esta enemistad impensada y así se filtró el cruce por chat privado. Según revelaron en Bondi, la plataforma de streaming en la que Ángel posee un ciclo, el ex participante de Gran Hermano le escribió a su celular.

Ángel contó lo que piensa de Trezeguet.

Se supone que Trezeguet procuró pedirle disculpas y bajar la ferocidad de la pelea, de ese modo se conoció la respuesta cruda, tajante y conclusiva que le devolvió en la intimidad de WhatsApp el conductor de LAM. "Andá a la c... de tu hermana. Imbécil. No me escribas más", le manifestó de Brito.

Se filtró el chat privado de Ángel de Brito y Gastón Trezeguet

Por otra parte, Ángel agregó en su Instagram lo que piensa de Gastón y posteó: “Me escribió para que no me meta con su trabajo y lo mandé bien a la mierda por hipócrita”. Así como un seguidor le preguntó: “Con altura lo pusiste en su lugar a Gastón…¿crees que algún día te pedirá disculpas?”. A esa incógnita, el periodista aseveró: “No me interesan los idiotas".