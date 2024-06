"Programita pedorro y canal de ver**": el fuerte cruce en redes entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet

Sin lugar a dudas, Gran Hermano ha sido el programa estrella de la pantalla chica desde que volvió a Telefe, en octubre de 2022. Sin embargo, varios periodistas ajenos al reality, han sacado los trapitos al sol sobre el ciclo que conduce Santiago del Moro; y hay uno en particular que se encarga de esto: Los Ángeles de la Mañana (LAM).

El programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito, ha revelado información sobre Gran Hermano 2023 que ha sorprendido a todos en distintas oportunidades. Si bien, del Moro y los panelistas del reality han defendido a capa y a espada al programa, desmintiendo los comentarios realizados en LAM, lo cierto es que de Brito y sus "angelitas" no tienen pelos en la lengua para decir lo que piensan y ahora se produjo un fuerte cruce entre el periodista de espectáculos y Gastón Trezeguet.

Este fue el video que publicó LAM en X sobre Gran Hermano 2023

Este jueves por la tarde, la cuenta oficial de LAM en X (@elejercitodelam) compartió un video con recortes del debate de Gran Hermano, donde se puede ver a los panelistas criticando a distintas participantes que salieron del juego. Sin embargo, "Furia" es quien sale ilesa de los comentarios de los analistas y la elogiaron por su forma de jugar. De hecho, Eliana Guercio lloró al ver a la exjugadora y le dijo que le cambió la vida. "¿La doble moral? #LAM", escribió la cuenta del programa junto al video.

Esto despertó la ira de Trezeguet, quien minutos después se pronunció por el comentario del perfil de X de LAM: "La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen #granhermano a diario pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato . Más doble moral que esa no existe. Besitos, golosa".

El conductor de LAM fue contra Trezeguet. Créditos: captura de pantalla X @AngeldebritoOk.

Rápidamente y fiel a su estilo, Ángel de Brito le contestó de manera tajante al panelista de Gran Hermano 2023: "Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. #LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Inténtalo!".

Y la pelea no terminó ahí. Pocos minutos después, Gastón Trezeguet aniquiló al conductor: "Rey seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verga, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago (Santiago del Moro) ni Tinelli (Marcelo Tinelli) ni Guido (Guido Kaczka), bájate del pony y seguí participando .

El analista no se quedó callado. Créditos: captura de pantalla X @GastomTrezeguet.

"Gastón, ni siquiera sos yo. Saca cuentas, estás muy enfermo. Y cada vez mas ridículo. Dejá de dar pena", fue la respuesta fulminante de de Brito. Y el analista del reality le dijo: "Pena das vos que no te bancas una respuesta a tu propio ataque, estarás muy mal acostumbradito a que no te contesten. Todos los días se aprende algo".

Y Ángel cerró el tema con una frase destructora: "Te estoy respondiendo cómo el día que tuiteaste algo de tu vida y me llamaste para que no lo haga tema. Cómo cuando le hiciste una horrible a Maite. Además de bobo, sos desagradecido. Seguí de almohadón. Chau".