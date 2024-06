Laura Ubfal le contestó con todo a Susana Roccasalvo tras sus polémicos comentarios

Si bien Furia ya salió de la casa de Gran Hermano, sigue siendo la gran protagonista televisiva del momento. Ya casi nadie piensa en la final, sino en las repercusiones que genera afuera. En ese marco, se dio un duro enfrentamiento entre Susana Roccasalvo y Laura Ubfal.



Sucede que la conductora y la panelista del debate de Gran Hermano tienen una pésima relación desde hace años. Ahora, en el contexto del ciclo televisivo más exitoso de la actualidad, volvieron a tener otro round en su disputa.



En una nota que le concedió a Intrusos, Susana Roccasalvo apuntó contra Laura Ubfal, al acusarla de defender el polémico juego de Furia porque le estaban pagando para hacerlo. “Y está bien, de algo tiene que vivir”, ironizó.

Susana Roccasalvo y Laura Ubfal.



Luego de que pasaran la nota, ya en el estudio del programa que conduce Florencia de la V en la pantalla de América, Laura Ubfal tomó la palabra y le contestó con toda la bronca a la conductora de Implacables.



“Cada uno opina lo que quiere. Pero le quiero decir que yo no me vendo. Opino sinceramente y fui la primera que bancó a Furia desde el primer día”, le respondió inicialmente Laura Ubfal a Susana Roccasalvo.



“Con relación puntual a Juliana no la defiendo porque me paguen para hacerlo, sino porque creí en ella desde el principio del juego”, agregó la panelista de Intrusos y del debate de Gran Hermano en su defensa.

Susana Roccasalvo y Laura Ubfal.



No obstante, no sólo Laura Ubfal salió a contestarle a Susana Roccasalvo, sino que también lo hizo su compañera Marcela Tauro. “Laura es profesional. No es de las periodistas, que las hay, que se van a tomar un café con Furia o que se la llevan de viaje”, sostuvo.



Asimismo, en el programa de Flor de la V también estaba Cristian U, quien, mientras era entrevistado, también salió en defensa de Laura Ubfal. “Con la cámara prendida o apagada, Laura siempre defiende a Juliana”, remarcó.