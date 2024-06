La picante amenaza de Furia de Gran Hermano a las autoridades de Telefe

Luego de su salida de Gran Hermano (Telefe), Juliana "Furia" Scaglione es consciente de que tiene futuro en los medios de comunicación y en el mundo del espectáculo. En este contexto, la polémica ex participante sabe que para poder cerrar acuerdos comerciales debe definir su vínculo con Telefe.

En este sentido, Furia reveló que se reunirá con autoridades del canal para llegar a un acuerdo en relación al contrato que los une. "El contrato se puede romper, lo rompen ellos o lo rompo yo, pero primero me voy a sentar a hablar con ellos, de manera cautelosa y tranquila", expresó durante una charla con sus seguidores.

Para finalizar, la ex hermanita dejó en claro que podría ventilar información de Gran Hermano que podrían generar polémica."Ellos todavía no saben que yo sé muchas cosas. Todavía no puedo hablar", disparó.

Furia intentará redefinir su contrato con Telefe.

Recordemos que la participante lleva casi dos semanas fuera de la casa y su presencia es la más deseada en todos los canales de televisión.

El noticiero de Telefe la entrevistó este miércoles y Furia expresó abiertamente su admiración por Javier Milei, además de contar que le gustaría hacer política.

"Yo creía que había hiperinflación, porque pensé que con el cambio de gobierno se disparaba todo. La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas. Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo. Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre El Peluca", expresó Furia.