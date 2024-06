Miguel del Sel recordó la noche que Menem le pidió que le hiciera del Papa en la Quinta de Olivos

Su talento traspasa la pantalla, así como maravilla en las tablas del teatro. Miguel del Sel se destaca por sus virtudes artísticas y una de las facetas más recordadas era su capacidad de imitación y una en especial: el Papa Juan Pablo II. Tal grado de emociones que un presidente le pidió un favor personal.

En su visita a La noche perfecta, el nuevo ciclo de El Trece que conduce magistralmente Sebastián Wainrach, el cómico nadó en su memoria y narró con lujo de detalles esa noche tan particular en la que Carlos Menem le solicitó que visitará la Quinta de Olivos personificado.

Así, Miguel se lanzó a describir con lujo de detalles esa trama graciosa y única y arrancó: “Estoy entrando al Ópera y me llaman por teléfono de presidencia. ‘Hola Miguelito hoy es el cumpleaños de mi hermano necesito que vengas a la quinta después del teatro y me haces el papa y me das la bendición’”.

En la continuidad de su anécdota, del Sel agregó su reacción ante la solicitud tan peculiar del ex primer mandatario y contó: “Yo tembabla. Salgo del teatro con una bolsa con el traje del Papa y llego a la quinta, me hacen cambiar en un baño por fuera y entro al living”.

En cuanto a las particularidades de ese evento familiar, muy íntimo del político, Miguel añadió: “Estaban Carlos, Zulema, Eduardo, Junior y Munir y yo entro como el Papa. ‘Es una alegría estar con la familia Menem’, les dije todo vestido como Juan Pablo II”.

Miguel contó cómo actuó del Papa para Carlos Menem.

“Di la bendición, nos reímos un cacho, me aplaudieron, piqué algo y después me llevó Carlos Junior en moto hasta el hotel. Lo que sufrí ese viaje por Libertador a 200 kilómetros por hora en moto”, terminó toda la historia. Así, el conductor le preguntó: “¿Te lo pagaron ese evento?”. Ante lo cual, Miguel aclaró: “No, pero fue un momento muy agradable”