El inesperado regalo con el que Miguel del Sel sorprendió a Leo Messi

Seguramente sea algo que le suceda a muchos cuando llega, por ejemplo, el cumpleaños. La pregunta es recurrente: ¿qué se le puede regalar a Lionel Messi, si ya tiene todo? La respuesta la tiene Miguel del Sel.



El humorista ex Midachi sorprendió a Fer Dente en su programa al revelar cuál fue el especial e insólito regalo que le hizo al capitán de la Selección Argentina y con el cual logró conmoverlo, algo muy difícil, dado que ya tiene absolutamente todo materialmente.



¿De qué se trató la sorpresa? Miguel del Sel viajó a Miami, como tantos otros, a vivir la experiencia del mejor del planeta jugando en la MLS. Allí, aprovechó para llevarle una bolsa de canicas producidas por una fábrica de Santa Fe.



“Te lo cuento cortito. Hay una fábrica de bolitas de vidrio en San Jorge, provincia de Santa Fe. Entonces, la vicegobernadora Gisela Scaglia me dice: ‘Pasé por la fábrica por la que vos habías pasado en campaña. Te mandan saludos’. Estaban sacando una colección de la Selección Argentina”, comenzó relatando Miguel del Sel en Noche al Dente.



“Yo le conté que me iba para Miami y le dije que me mandaran las canicas y yo se las llevaba a Messi. Y lo hice. Se las llevé, se las di al preparador físico del Inter Miami”, continuó el actor en el programa nocturno de América.

Miguel del Sel contó cuál fue el regalo con el que sorprendió a Leo Messi. Foto: captura de TV.



La satisfacción de Miguel del Sel no quedó allí, dado que no sólo cumplió su objetivo de hacerle llegar a Leo Messi el especial regalo, que seguramente tenga un valor emocional y que lo transportó a la infancia, sino que también puede estar orgulloso con que el astro argentino presumió su regalo en las redes sociales.



“Fui a ver la práctica. Se las dieron a Messi. Él compartió la foto y se volvió viral. Ojalá vendan millones de bolitas. Fue tan simple como eso”, cerró Miguel del Sel la anécdota sobre Lionel Messi y el regalo material que logró conmoverlo.