Marina Calabró confirmó su renuncia al programa de Jorge Lanata y aclaró el motivo de su determinación

En medio de especulaciones sobre el motivo de su renuncia al programa radial de Jorge Lanata, Marina Calabró se encargó de confirmar que decidió dar un paso al costado tras nueve años de labor, y también dejó en claro cuál fue el motivo que la llevó a tomar tal determinación.

Antes de que llegara la palabra de la protagonista, Ángel de Brito había anticipado en Bondi Live sobre la baja de Marina Calabró del envío de Jorge Lanata: “La renuncia estaba planteada desde el 19 de marzo, le pidieron que no se fuera porque es una persona fundamental de ese medio de comunicación. Nada tiene que ver Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio".

“Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna. Ese segmento estaba muy bien auspiciado, tenía muy buen rating, pero cuando Radio Mitre redujo la cantidad de horas del programa por la salud de Jorge Lanata (antes eran cuatro y ahora tres) ahí Marina pasó de tener 60 minutos a tener 15, con suerte, y compartidos con otros columnistas. El peso que tuvo siempre se esfumó. Se lo pincharon. Igual ya recibió muchas propuestas de radio, tele y streaming”, completó De Brito sobre el panorama de cambios en el programa de Lanata que derivó en un recorte de la participación de Calabró".

Marina Calabró renunció a su participación en el programa de Jorge Lanata. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Por su parte, la especialista en espectáculos dialogó con el portal Exitoína, y confirmó su salida argumentando: "Es una decisión estrictamente profesional. Lo venía hablando con él (Jorge Lanata) desde el 19 de marzo, que fue cuando nos enteramos de que el programa iba a tener una hora menos, y ahí hubo que ajustar a todos".

Luego Calabró profundizó: "La duración de mi columna era muy larga, un bloque y medio, y en este nuevo formato estaba muy cortita. Ya no me entraban los ratings y yo ya no estaba contenta con lo que podía dar".

De todas formas, lejos de plantear un final con asperezas, Marina Calabró contó que Jorge Lanata le expresó todo su apoyo. "Fue muy amoroso conmigo. Me dijo: 'Vamos a volver a laburar juntos. Que la próxima vez que nos reencontremos sea por nueve años más'", fueron las palabras del conductor hacia la periodista.

Jorge Lanata y Marina Calabró trabajaron juntos durante nueve años. Foto: Redes sociales Radio Mitre.

Finalmente, Calabró remarcó que su renuncia tiene un carácter estrictamente profesional. "Es eso. No hay otro secreto, no hay nada de otro tenor metido en el medio", enfatizó descartando los rumores que vinculaban su decisión con una presunta incompatabilidad de seguir trabajando con Rolando Barbano, su compañero de ciclo y exnovio.