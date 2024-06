Por qué Furia no fue a los programas de Gran Hermano

La salida de Juliana 'Furia' Scaglione de la casa de Gran Hermano sigue repercutiendo en los medios. La polémica jugadora abandonó el reality el pasado martes, y si bien estuvo al día siguiente en El debate de GH conducido por Santiago del Moro, anoche se ausentó de La noche de los ex. ¿Por qué?

Desde que salió de la casa y entendiendo la enorme popularidad que despierta en la gente, comenzaron a circular varios rumores que hablaban del nuevo aislamiento que Furia tiene en el exterior. ¿A qué nos referimos? A ir incorporándola de a poco en la realidad, entendiendo que su vida cambió por completo luego de su paso por el show.

Con su salida empezaron a especularse diferentes versiones, ya que se dijo que la participante era una de las protegidas y por eso no la querían exponer tanto. De hecho no estuvo en los programas satélites de Telefe, cuando todos los demás exjugadores tuvieron que hacer su casi religiosa recorrida por los medios horas después de quedar eliminados.

Sin embargo, en el caso de Furia la historia viene siendo diferente. Y para enmarcar esta situación, anoche se creía que iba a estar presente en La noche de los ex, el debate que conduce Robertito Funes Ugarte los viernes, pero la joven pegó el faltazo.

Lo cierto es que, fueron casi siete los meses que la doble de riesgo pasó fuera de la realidad y dentro de la casa de Gran Hermano. Es por eso que la producción del reality de Telefe habría tomado la decisión de volver a aislarla para preservar su salud.

Así lo comunicó Ángel de Brito a través de su cuenta de X: “Furia nuevamente aislada. No la dejan tener contacto con nadie. Le pusieron 4 productores para contener la situación. Los psicólogos van a estar más encima. Preocupación en el hotel”.

Furia estuvo presente en el debate del miércoles pero no volvió a aparecer en la TV.

Por estos días Furia está instalada en el hotel Ramada de Vicente López, recordando que hace unas horas se dio a conocer un video del emotivo encuentro entre la participante y su fandom, Los Furiosos. Coy, su hermana, justamente confirmó esta versión del nuevo aislamiento.

"Sigue con el protocolo correspondiente de aislamiento por haber estado casi siete meses dentro de GH. El proceso de contacto con el exterior es muy de a poco y lamentablemente lo rompimos un poco", dijo Coy en el grupo de difusión de su hermana, para luego agregar: "Ahora ella es como un bebé de nuevo, tiene que conocer este nuevo mundo y todo es de a poquito". El comunicado de Coy, la hermana de Furia.

Por su parte, Robertito Funes Ugarte se excusó anoche del faltazo de Furia: “Se ha especulado mucho sobre el tema porque, claro, hoy tiene que estar Furia aquí. Lo que pasa es que, como es una semana típica, estuvo de inmediato que salió de la casa, con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, comenzó diciendo.

Luego sentenció: "Este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los ramas de Telefe, claramente. Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, pero lo que sucede es eso".