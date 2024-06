Josefina Pouso contó por qué se separó de su novio periodista: “El tema es que a mi…”

Josefina Pouso sorprendió recientemente en Intrusos ya que, al momento de presentar una nota, dijo algo que Flor de la V no pasó por alto. "Hoy me vine con los brillos, el labial rojo y todo", manifestó la famosa. "Pero, ¿cómo estás sola?", tiró la conductora.

"Sí. Yo soy así. A mí me duran poco", cerró Jose, en relación a su pareja con Diego Arvilly, compañero de trabajo. "Tenemos la mejor onda con él, nos separamos hace un mes y piquitos", indicó Pouso para dar por finalizado el tema relacionado con su corazón. Luego, empezó a pensar en su próxima pareja: "El tema es que a mi el millonario no me llega nunca".

Hace un tiempo, ocurrió un episodio particular. No es ninguna novedad que Martín Bossi es un tiroteador serial de mujeres. Ahora, la nueva víctima del actor fue Josefina Pouso, que contó que intentó seducirla y sorprendió, además, al sacar a la luz la reacción de su novio periodista, Diego Arvilly.

La pareja rompió su vínculo

En un móvil con Intrusos, Josefina Pouso contó cómo fue la situación que intentó aprovechar Martín Bossi para acercarse a ella, aunque sin demasiada suerte, dado que ella está en pareja desde hace un tiempo.

“Fue la Criti a hacerle nota al teatro a Martín Bossi. La nota venía bien hablando de su espectáculo, todo fantástico y al final de la nota agarró la ametralladora y tiroteó. Y Diego Arvilly siempre está atento a lo que uno está haciendo”, contó Josefina Pouso.

La periodista ya es una soltera codiciada

“¿Y Arvilly se puso celoso?”, preguntó Karina Iavícoli. “Y, Arvilly marcó territorio. Y, además, Arvilly era de la misma calaña. O sea, no se puede hacer el sonso. Me di cuenta de que Arvilly tenía un tono de voz que no se estaba divirtiendo”, reveló la periodista. En ese contexto, le preguntaron a Josefina Pouso si, en el caso de estar soltera, le daría una chance a Martín Bossi, algo que respondió de manera contundente. “No. A mí el bocón no me atrae”, contestó la periodista.