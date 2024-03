Josefina Pouso reveló que Martín Bossi le tira onda: la bronca de su novio periodista

No es ninguna novedad que Martín Bossi es un tiroteador serial de mujeres. Ahora, la nueva víctima del actor fue Josefina Pouso, que contó que intentó seducirla y sorprendió, además, al sacar a la luz la reacción de su novio periodista, Diego Arvilly.



En un móvil con Intrusos, Josefina Pouso contó cómo fue la situación que intentó aprovechar Martín Bossi para acercarse a ella, aunque sin demasiada suerte, dado que ella está en pareja desde hace un tiempo.



“Fue la Criti a hacerle nota al teatro a Martín Bossi. La nota venía bien hablando de su espectáculo, todo fantástico y al final de la nota agarró la ametralladora y tiroteó. Y Diego Arvilly siempre está atento a lo que uno está haciendo”, contó Josefina Pouso.



“¿Y Arvilly se puso celoso?”, preguntó Karina Iavícoli. “Y, Arvilly marcó territorio. Y, además, Arvilly era de la misma calaña. O sea, no se puede hacer el sonso. Me di cuenta de que Arvilly tenía un tono de voz que no se estaba divirtiendo”, reveló la periodista.



En ese contexto, le preguntaron a Josefina Pouso si, en el caso de estar soltera, le daría una chance a Martín Bossi, algo que respondió de manera contundente. “No. A mí el bocón no me atrae”, contestó la periodista.

Josefina Pouso, Diego Arvilly y Martín Bossi.



Por su parte, Guido Záffora, a partir de la respuesta de Josefina Pouso, elaboró una picante teoría. “Yo conozco a Bossi y él no tirotea por tirotear. Me da la sensación de que hubo un tiroteo previo, antes de Arvilly, y que se tiró nuevamente a la pileta. Y acá se encontró con tu novio”, comentó el panelista de Intrusos.



Allí, Josefina Pouso recordó una situación en la que Martín Bossi ya había intentado acercase a ella. “Una vez en Kuarzo vino cerca de un café que estaba con amigas, pero él estaba tranquilo”, concluyó.