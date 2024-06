En qué importante club de fútbol se probó Beltrán, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita

Hace unos días, Benjamín Vicuña contó que le gustaría quedarse de manera definitiva en la Argentina. Explicó su deseo en sus hijos, fruto de su relación con Pampita. Justamente, reveló que uno de ellos, Beltrán, quiere ser futbolista y que ya se probó en un club.



En su visita a La Peña de Morfi, el actor chileno habló con Lizy Tagliani sobre lo que significa para él estar en la Argentina. “E mi casa. Son mis hijos, mis amigos, mi presente, mi trabajo. Tengo una realidad que me invita a estar acá y a soñar con quedarnos muchos años más”, expresó.

Benjamín Vicuña y sus hijos. Foto: @benjaminvicuna.ok.



En la charla, Benjamín Vicuña habló del amor por sus hijos. “Hay uno adolescente. ¡Levantate, dale! Son peleas internas, recién le estaba rogando que se levantara. 14.20, 15 de la tarde”, comenzó diciendo. “Bueno, tiene que dormir hasta las 16”, acotó Lizy Tagliani.



“Era de salir, pero también era deportista y cuando hacés deportes tenés que acostarte más temprano y a mi hijo también le encanta. Le encanta el fútbol, pero también la joda”, agregó Benjamín Vicuña.



Asimismo, se dispuso a hablar más en profundidad sobre los gustos, las preferencias y reveló que Beltrán quiere ser futbolista, sueño que ya empezó a dedicarle sacrificio al probarse en un club de la Ciudad de Buenos Aires.

Los hijos de Benjamín Vicuña. Foto: @benjaminvicuna.ok.



“Salieron todos muy futboleros. Beltrán, mi otro chico, se está probando en Defensores de Belgrano. Están todos muy futboleros. Se ponen picantes con la Copa América. Ellos siguen a la Argentina. Me hacen bullying. Mis propios hijos me hacen bullying”, reveló Benjamín Vicuña.



Por último, volvió a enfatizar en el amor impresionante que siente por ellos, motivo principal por el que está en la Argentina. “Son mis ojos, son mi vida. Algunos me fueron a ver al teatro y lo distrutan muchísimo”, cerró.