La reacción de Benjamín Vicuña al saber que uno de sus hijos practica un deporte controversial

Los años pasan y los chicos crecen y Benjamín Vicuña empezó a hacerse la idea de que su hijo Bautista, de 16 años, ya tiene sus gustos personales y que estos intereses, muchas veces, no coinciden con los suyos. Como es el caso del deporte controversial que el hijo mayor del actor y Pampita empezó a practicar.

Hace un tiempito que Bautista Vicuña le encontró el gusto a la disciplina de MMA y su papá dejó en claro ante las cámaras que no está de acuerdo con este hobbie algo peligroso. Así lo dijo el chileno en medio de una transmisión del canal de You Tube Criemos libres, una emisión especial para el Día del Padre que compartió con el adolescente.

"Hago MMA y boxeo, artes marciales mixtas, yo lo veo como un muy lindo deporte. Aprendés un montón", sostuvo Bautista, y agregó lo que más le gusta de este tipo de lucha: "Está buenísimo, es pelea pero vale todo desde codazo en la cara hasta patada, hasta que te quieran romper el brazo. Vale todo".

Pero su papá tenía otra idea al respecto y no se calló nada. Muy serio, Benjamín Vicuña opinó sobre el nuevo interés de Bauti: "Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con boxeo y artes marciales, para hacer ese deporte. ¿Entendés que es complicado?".

Benjamín Vicuña y su hijo Bautista, de 16 años. Instagram Benjamín Vicuña.

"No te visto pelear en la calle ni con tus compañeros porque es algo que me preocupa y no me gusta. Jamás le voy a prohibir nada, en este caso, es un deporte polémico que no entiendo. El boxeo es un arte, el karate que a mí me gustaba tiene una filosofía, pero esto es cagarse a palo", avanzó.

Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de que Bautista se profesionalice en MMA

Y si bien el ex de Pampita por ahora acepta a regañadientes que su hijo practique este deporte como un hobbie del momento, no quiere saber nada con que el tema pase a mayores.

"No quiero que lo haga, pero él está en un proceso que él está asimilando cosas. Espero que algún día te caiga la ficha y no lo hagas”, señaló Benja, y subió la vara, apelando a los valores familiares: “Sería algo muy doloroso para tu familia, no quiero hablar de este deporte porque todos tienen un grado de peligro... “.

Vicuña y sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Magnolia. Instagram Benjamín Vicuña.

Y Vicuña cerró con una reflexión dirigida a su hijo adolescente que está descubriendo su personalidad propia: “El día de mañana vamos a ver qué se te cruza o qué vas a tener que poner en la balanza, hoy por ahí lo pensás de forma irresponsable".