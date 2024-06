Gran Hermano 2023: la insólita explicación de "Furia" de por qué era violenta en la casa

El paso de Juliana Scaglione, mejor conocida como "Furia", por la casa de Gran Hermano, trajo varios comentarios. Si bien la participante fue la favorita de muchos televidentes, otros se quejaban constantemente de su participación.

Y es que la jugadora tuvo varios momentos polémicos en el reality relacionados con la violencia que nadie pasó por alto y ahora, tras su salida del programa, tuvo que enfrentarse a las críticas y consultas.

"Furia" se fue del programa con el 62,4 % de los votos.

Este miércoles, Santiago del Moro y los panelistas de Gran Hermano 2023 recibieron a "Furia" luego de la importante Gala de Eliminación llevada a cabo el martes. Los analistas hablaron con ella sobre su juego y Ceferino Reato aprovechó la ocasión para consultarle sobre las violentas reacciones, de insultos y ataques, que tenía dentro de "la casa más famosa del mundo".

En ese momento, "Furia" justificó su accionar dentro del programa: "Insultar no es violencia. A mí me encantaría que entren a la casa y entren a jugar. Algunos de nosotros dormimos solo cinco horas. No queremos dormir porque amamos este juego y queremos estar despiertos, pero tenemos que descansar".

Ceferino Reato le consultó a la nueva eliminada sobre sus polémicas actitudes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Algunos de nosotros no comemos bien, algunos de nosotros nos la pasamos jugando, nos empezamos a olvidar de nuestra propia vida porque estamos dentro del juego", continuó "Furia", refiriéndose a las necesidades que deben pasar los participantes para dar lo mejor de ellos en el reality.

Luego, agregó más detalles sobre el juego, desde su perspectiva: "Después se llega a una parte del juego, donde recién arranca, te divertís, jugas... pero después viene la bajada, en la cual vienen las placas positivas, se eliminan jugadores que básicamente no generan nada. El juego es magnífico y ser parte de el también".

La exparticipante justificó su accionar. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Y lanzó tajante: "Los que no quieren ser parte de el son caracoles. Lo siento mucho que les moleste que diga cosas feas de las personas, pero con lo que ustedes (los analistas y la producción de Gran Hermano) se rompen el culo, nosotros tenemos que brindar lo mejor".