Consternación en el mundo del cine: murió Donald Sutherland

Luego de años luchando contra una dura enfermedad, murió Donald Sutherland a los 88 años en su casa de Miami. La triste noticia fue confirmada por su hijo Kiefer Sutherland en sus redes sociales.

"Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine", comenzó expresando el hijo del actor.

"Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", agregó para finalizar.

Sutherland dejó una notable trayectoria en el cine, además de ser uno de los actores más relevantes de su generación. Nacido en Canadá en 1935, Donald protagonizó importantes clásicos para la pantalla grande. Películas como Doce del patíbulo, Klute, M. A. S. H., Venecia Rojo Shocking, Jinetes del espacio, Gente como uno, Los juegos del hambre, Orgullo y prejuicio y Cold Mountain entre otras, quedarán en la memoria por sus destacadas interpretaciones. Recibió un Oscar honorario en 2017 por su trayectoria en la industria de Hollywood.

Donald Sutherland.

Su primera gran aparición en el cine llegó en 1967 con Doce del patíbulo, un drama de Robert Aldrich sobre la Segunda Guerra Mundial. Allí interpretó al personaje de Vernon Pinkley.

En 1971 protagonizó su mayo papel estelar en Klute, un drama criminal donde dio vida al detective John Klute. Allí trabajó junto a Jane Fonda.

Recordemos que en noviembre de 2023, el actor publicó su libro de memorias. Bajo el título de Made Up, But Still True, Sutherland reflexionó sobre su vida y sus 60 años de carrera como uno de los mejores actores de Hollywood.

"Donald Sutherland ha dejado una huella indeleble en la industria desde que su papel en M.A.S.H., que cambió su vida, le catapultó al ojo público hace casi sesenta años", expresó la editorial en un comunicado. "Con su cruda honestidad y su perverso sentido del humor, el célebre actor relata su vida en este libro que marca una generación, catalogando con impactante detalle sus demasiados roces con la muerte, su cariñosa relación con sus padres y las historias entre bastidores de las películas que ha protagonizado".