Sebastián Wainraich contó cómo será La noche perfecta, su nuevo programa en El 13

Este domingo, Sebastián Wainraich estuvo en “Almorzando con Juana” y contó los detalles de cómo va a ser su nuevo programa que se emitirá en Canal 13: “Mañana, La noche perfecta, late night en el 13, después de Guido a las 11:30”. Juanita Viale le preguntó acerca de la duración si iba a ser una horita a lo que Sebastián le contestó entre risas: “Un poquito menos, 40 minutos era demasiado, trabajar una hora es un montón”.

Wainraich contó quién va a ser la primera persona invitada y el esfuerzo que hizo para conseguirlo: “Así que, mañana con Adrián suar de primer invitado”. “Me costó, me costó, competimos, competimos, digo compartimos el equipo con…”. Se equivocó y todos, incluído él, empezaron a reírse de eso: “Mirá qué acto fallido, qué acto fallido, ¿no se puede editar?”.

El actor enumeró quiénes más estarán en su programa: “Está Peto Homenaje, mi amigo del alma, Peto Homenaje. Leti Siciliani”. Juana muy atenta acotó: “Ah bueno, trajiste todo el elenco”. El comediante mencionó a la última persona invitada: “Y la voz del programa es el gran Bebe Sanzo”.

Detalló que Peto y Leti van a estar siempre en el programa y el tiempo en el que están haciendo cosas juntos y estando como pareja: “Por ahora sí, van a estar”. Hace 30 años más o menos. Hermoso matrimonio”. Juanita se confundió con la hermana y creyó que ella era la que estaba en la obra Felicidades de Adrián Suar.

Sebastián le preguntó a la conductora si va a ir a su programa o si le va a fallar como siempre y ella se defendió: “En algún momento, no, no, no te fallé, yo fui una vez a tu programa de radio”.

Además reveló cómo se evita con altura cuando un productor te invita a un programa: “Es parte del trabajo también, y en algunos lugares la pasás muy bien, como la paso yo acá por ejemplo. Siempre los hijos son una buena excusa, se va de viaje, tiene un cumpleaños, lo tengo que pasar a buscar…”.