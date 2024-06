La tristeza de Darío de Gran Hermano al recordar a su papá

Como pocas veces desde que ingresó a la casa de Gran Hermano, Darío Martínez Corti mostró su lado más sensible y conmovió a sus compañeros del reality al romper en llanto cuando recordó a su papá.



“Yo no tengo nada para decir. A mí me gusta llamarlo el Día de la Familia, más que el Día del Padre o el Día de la Madre. En mi caso, lo peor que hay para un padre es la nada”, expresó el participante más veterano de la casa luego de que hablaran otros integrantes.



“Yo me emociono más por mi vieja que por mi viejo. Claramente, mi viejo tomó una decisión, no existió en m vida y no existió para mis hermanos. Y me emociona el hecho de que mi vieja haya tomado las riendas como las tomó, porque éramos cuatro varones”, agregó Darío.



“Siempre lo digo. No es cosa fácil. Todos nos llevamos un año de diferencia. Yo tenía 13 años y era el mayor. O sea, era un paquete muy pesado y de repente, mi vieja se vio sola y el otro tomó la decisión de hacer su vida”, explicó el participante de Gran Hermano al valorar lo hecho por su madre.



En ese sentido, Darío contó que no tiene recuerdos de conversaciones con su padre y que los acercamientos que tuvieron no fueron genuinos, sino que se dieron de manera forzada, algo que a él aún le duele.

Darío de Gran Hermano no pudo contener las lágrimas al recordar a su papá. Foto: captura de TV.



“Hasta los 13 años, no tengo recuerdo de haber tenido una charla con mi papá, ni tampoco que me haya preguntado si necesitaba algo. Sí me acompañaba casi por compromiso. Y, de hecho, después de los 13 tuve momentos con él donde nos acercamos casi forzadamente, por nosotros”, confesó Darío de Gran Hermano.



“Cuando las cosas las tenés que pedir, ya no sirven. Te tiene que surgir. Y él nunca levantó el teléfono para preguntarnos cómo estábamos o si necesitábamos algo. Él formó otra familia, una cosa rarísima. Tuvo dos hijos y nunca entendí esa parte. Casi no conocés a mis hijos y mis nietos, ni a mis sobrinos. Nunca le importó. Hizo un apagón de una vida que tuvo y tomó la decisión de hacer su vida. Lo respeto. Yo no tengo nada pendiente con él porque cero responsabilidad”, cerró.