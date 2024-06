Con qué famoso trabaja Cristian Mercatante, ex participante de El Bar que vivió en la calle

Cristian Mercatante es un claro ejemplo de que se puede llegar alto, pero también caer y luego volver a levantarse. Fue participante del reality El Bar, pero tuvo problemas con las drogas, vivió en la calle y ahora es productor de una importante figura de la televisión.



A pesar de haber atravesado momentos muy duros, que lo llevaron a las adicciones, a dos internaciones, alcanzó una estabilidad y hoy trabaja en los medios: es productor de nada menos que Guido Kaczka.

Cristian Mercatante. Foto: @cristianmercatante25.



Ante la pregunta acerca de cómo llegó a trabajar con el conductor, Cristian Mercatante se retrotrajo a varios años. “Vivía en Ecuador. Me fui de acá por la droga y allá me terminé drogando más porque fui al barrio más picante de Guayaquil: estuve un año. Estaba muy mal acá, un amigo se iba para allá y me dijo que lo acompañara, a ver si zafaba”, comenzó contando en charla con La Nación.



“Y no, me enrosqué mucho más. Fue en 2013. Volví cuando me enteré de que estaban buscando gente para Gran Hermano y vine a la puerta de la productora Kuarzo a ver a Pamela David y le pedí trabajo. Ella estaba haciendo el debate de Gran Hermano. Me contrataron por tres meses y me fui quedando”, continuó Cristian Mercatante.



“Era asistente de producción. Servía agua, hacía las compras. Una vez me pidieron que ayudar en el casting y seguí. Aprendí a hacer el trabajo y me siento productor desde hace muchos años, pero en la vida hice de todo: fui mozo, barman, lavaplatos, hice delivery con la moto, reparto de carne, flete, trabajé en boliches. Nunca tuve un trabajo fijo hasta hace diez años. Me di cuenta de que era el último tren que pasaba y lo aproveché”, agregó el productor.

Cristian Mercatante y Guido Kaczka. Foto: @cristianmercatante25.



Asimismo, Cristian Mercatante se centró en lo que fueron sus peores años, cuando le tocó vivir en la calle, con todo lo que eso implica. “Durante siete años, entre el 2004 y el 2011, más o menos. Comía en comedores o mangueaba en las pizzerías y panaderías. Dormía en la calle o en algún refugio. Cuando hago los informes y personas en situación de calle les cuento que yo también estuve ahí y no me creen”, recordó.



“Interné a más de 10 personas y, en este momento, quedan cuatro. Los ayudo si quieren salir, no para zafar de la policía o de la familia. Crecí en Mataderos, mi familia sigue ahí y la mitad de mis amigos están muertos o presos, y la otra mitad estaban bárbaros”, cerró Cristian Mercatante.