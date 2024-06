Fátima Florez arremetió duramente contra Norberto Marcos: el millonario motivo

Fátima Florez vuelve a ser noticia. La artista, ex pareja del presidente de la Nación Javier Milei, fue invitada al piso de A la tarde para referirse al exitoso debut que tuvo el fin de semana en el Luna Park con su espectáculo. Pero como era de esperarse, también se habló sobre su ruptura amorosa con el líder libertario y también de su ex pareja Norberto Marcos, con quien mantiene una disputa legal.

"De mi lado ustedes saben que yo soy paz, amor y me gusta estar bien con todo el mundo. Soy una persona que no me gustan las confrontaciones. De mi lado está todo bien. No sé si de su lado es así", comenzó expresando la comediante sobre Marcos.

Fátima Florez y Norberto Marcos

"El abogado de Norberto me acaba de confirmar que ya está en manos de Ana Rosenfeld la demanda a Fátima Florez por compensación económica. El reclamo es de 400 mil dólares, en concepto de lo que dejó de ganar tras su separación", sumó el periodista Diego Estevez.

"Sí, lo sé. Me enteré estos días y la verdad que no me gusta andar ventilando ciertas cosas, pero como ya las ventilan ellos… Creo que le corresponde a los abogados ocuparse del tema. En su momento, como yo dije ni bien nos separamos, estuvo ‘mitad y mitad’ por así decirlo. Ya está todo saldado, nadie debe nada a nadie. Se encargaras los abogados porque ya no entiendo lo que está pasando y qué es lo que se está reclamando. Mi respiración se está reclamando, prácticamente", disparó la artista.

"Fuimos una pareja que vivimos muchas cosas juntos y, de hecho, yo lo he acompañado económicamente en proyectos que no eran míos donde yo puse de lo que gané en cosas que sabía que no iban a ser un éxito. Me vi obligada a ‘poner’ y terminó sucediendo lo que yo sabía", agregó sin vueltas.