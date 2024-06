Yanina Latorre fue categórica con Marina Calabró tras su dedicatoria a Rolando Barbano en los Premio Martín Fierro

Luego que Marina Calabró le dedicara su premio a Mejor columnista de espectáculos en la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro a la Radio 2024 a Rolando Barbano, y esta fuera ninguneada por su pareja, cuando no recibió el mismo gesto de su parte cuando recibió su premios, fue Yanina Latorre la que decidió darle un categórico consejo a su colega y amiga.

Durante su pase con Luís Majul en El Observador, la periodista le sugirió a Calabró: "Salí de ahí, Maravilla. Ya se lo dije veinte mil veces, si no quiere escuchar que haga lo que quiera, pobre, cada uno hace lo que quiere y lo que puede", comenzó expresando ante la consulta del periodista.

Marina Calabró y Rolando Barbano.

Acto seguido, Latorre reflexionó sobre la situación del domingo y defendió a Barbano: "Es un momento incómodo, y fue un montón, todo el mundo se la agarró con Barbano y yo creo que no era para agarrársela contra él porque esta vez él no hizo nada".

"Estaba sentado con el hijo, hay que respetar la criatura, el momento. Anda a saber si la exmujer no quiere exponer todo este tema", agregó.

Finalmente, remarcó sobre el discurso de Calabró: “Cuando vos te exponés y hablás en un escenario después no tenés que hacerte la pelotud* y callarte. Te expones en los Martín Fierro y después te haces el tonto, no te expongas, tiene cincuenta años no tiene 12 y no es el marido de hace treinta y está quebrada".