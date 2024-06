Muere Nancy Mackenzie, la voz latina de Marge Simpson

Los fanáticos de Los Simpson están de luto tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento de Nancy Mackenzie, la actriz mexicana de doblaje que hacía la voz de Marge Simpson en Latinoamérica. Nancy murió a los 81 años y dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento.

Fue Claudia Motta, la actriz de doblaje y quien puso la voz de Bart Simpson, quien dio la noticia a través de sus redes sociales. "Con profundo dolor anunciamos las hijas Simpson (Lisa y Bart) el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mckenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos", escribió Motta.

Nancy Mackenzie durante su última visita a la Argentina.

Además, el actor mexicano Humberto Vélez (quien le puso la voz de Homero Simpson), también la despidió en su redes sociales. "Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos", expresó Vélez.

Además de su trabajo en Los Simpson, Mackenzie puso su voz en más de 800 personajes tanto en televisión como en cine. Entre los más importantes podemos destacar a Trinity en Matrix, Leela en Futurama, Sailor Galaxia en Sailor Moon Sailor Stars y la voz de Daphne Blake de la franquicia de Scooby-Doo para la serie Los 13 fantasmas de Scooby-Doo.

Nacida el 6 de septiembre de 1942 en Perú, Nancy se desempeñó como actriz de doblaje, teatro, televisión, locutora radial y ex-bailarina de folklore mexicana, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Respecto a su rol como Marge, comentó en una ocasión que estuvo a punto de rechazar la oferta. "Cuando observé el mono tan feo de la esposa de Homero Simpson rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar", expresó.