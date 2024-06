Lizy Tagliani reveló en qué malgastaba su dinero al hacerse famosa

Lizy Tagliani es uno de los grandes ejemplos de resiliencia y superación dentro del mundo del espectáculo. La conductora y humorista se supo consolidar dentro de un espacio a veces hostil y continúa en una búsqueda constante de crecimiento.

En ese sentido, la artista sigue al frente de sus compromisos laborales y divide su tiempo entre el trabajo, su relación amorosa y el estudio. En ese punto, no detiene su paso en la carrera de abogacía.

Lizy y su sueño de ser abogada.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial, Agarrate Catalina, Lizy reveló: “Entre la radio, lo que tenga que hacer después me pongo a estudiar, en los viajes me pongo los temas en YouTube, y estudio escuchando como si fuera un podcast. Voy cursando de a pocas materias, pero realmente le meto”.

“Tengo una amiga que coincidimos en todas las materias, me llevo super bien con todos, y ya siento que rompí el hielo de hablar y preguntar en clase”, se sinceró Lizy Tagliani sobre un desafío que continúa pendiente.

La vida es un juego para Lizy.

Su instinto de superación siempre fue el norte: “Todo lo que hice en mi vida fue una búsqueda de jugar, de disfrutar, de vivir una película constante. Y es la forma en la que intento vivir la vida, no me canso, busco disfrutar”.

“Soy previsora igual, me cuido, junto plata. Pero también vivir con tantas privaciones me hizo que cuando tuve trabajo y dinero, comprara en exceso y las cosas se me vencían. Ahora ya lo regulé pero trabajé mucho para lograrlo”, admitió.

El amor también es parte fundamental en la vida de Lizy: “Mi marido (Sebastián Nebot) es muy compañero. Es muy exigente y de carácter fuerte en su trabajo. Pero es re amoroso, compañero. Mi faceta mediática me la aguanta y se toma todo con humor”.

“Y con todo lo que tenemos que hacer, buscamos reservarnos nuestros momentos, de intimidad, de estar solos, de disfrutar. Porque además él es muy tímido y no me quiere acompañar en todo lo mediático”, concluyó.