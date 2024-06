Si hay una figura argentina que es muy activa en las redes sociales es Lizy Tagliani. La conductora de radio y TV suele compartir divertidos momentos en su cuenta de Instagram que hacen estallar en carcajadas a los internautas. También, de vez en cuando, reflexiona y emociona a sus seguidores.

Lizy Tagliani es activa en Instagram

Ahora, compartió un mensaje que llegó al corazón de los usuarios. Con una fotografía suya con pelo corto de hace unos cuantos años atrás, Lizy escribió: "Me veo y me mente juega a escribirme a mi misma. Nunca me importo llevar el corte adecuado a mi rostro, ni la ropa acorde al sexo con el que nací, ni la dieta q según revistas de moda harían verme mejor, ni hacer aquello que según expertos en televisión decían que hay q hacer y lo repetían en cada programa".

Unos cuantos años atrás, así se veía Lizy Tagliani con el pelo corto

Y continuó: "Escuché experiencias y consejos ajenos mientras mi mente planeaba todo lo contrario. Me arrepentí, me felicité. Desde que tengo recuerdos escuche vi y leí contradicciones, lo que hace bien hoy hace mal mañana y viceversa. Y así viví y seguiré viviendo... siempre fui acorde a como me sentía, viví de acuerdo a lo que podía, me reprimí, me revelé, me equivoqué luego también acerté".

Por último, cerró: "Cuando creí hacer cosas bien, me di cuenta q estaban mal. Lloré un fracaso que luego me hizo feliz y me decepcionó una felicidad que luego me hizo llorar. Pero si de algo estoy segura es que cada decisión lleva mi firma. Y si a alguien debo reprocharle algo es a mi misma".

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Gracias por esas palabras que escribiste estoy pasando por una etapa que no se quien soy ni que quiero por haber hecho siempre lo que debía hacer y nunca lo que quería... estoy triste.. pero me alegra ver leer personas como vos que son tan fuertes para hacer lo que sienten y no lo que debemos hacer en esta sociedad cruel", le expresó una internauta a Lizy Tagliani.