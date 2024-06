Justina Bustos relató el drama que vivió en la pandemia en Sudáfrica: "Estuve 33 días encerrada sola en..."

Justina Bustos visitó el programa de Juana Viale y se animó a exponer distintas cuestiones de su vida privada. Es por eso que no sólo habló de su situación actual, sino que también expuso uno de los momentos más difíciles que vivió durante la pandemia, ya que consideró que dio un vuelco en su carrera.

Es que al comenzar a charlar con ella en la mesa, Juana Viale la presentó también como productora, por lo que Justina Bustos expuso cómo fue que llegó a cumplir ese rol. “Y vos Justina… Contame un poco tu experiencia como actriz y productora”, dio el pie la conductora del ciclo.

“Ah sí, ahora me declaro así. Después de que me pasó lo de la pandemia. No sé si sabían que fui a filmar una película para Netflix a Isla de Mauricio que es en Sudáfrica, frente a Madagascar, una isla muy chiquita”, comenzó la actriz con su relato para poner en contexto la situación.

Fue así como Justina Bustos detalló que vivió momentos difíciles estando muy lejos de casa: “Apenas llegué di Covid positivo y me encerraron en un hospital en el que quedé durante 33 días en la misma sala. 33 días sin poder sentir el sol, por ejemplo. Osea tenía que sacar la manito por una ventana para sentirlo”.

“En esa misma sala iban viniendo otras mujeres y de repente estuve con 3 mujeres de la India, una española, que es Yolanda Ramos, una actriz muy graciosa que venía conmigo al proyecto y cayó a la semana. Ella es muy graciosa y estuvo unos 15 días, cosa que fue muy linda para mí”, contó sobre quiénes la acompañaron en el proceso.

Sin embargo, lejos de sentirse mal, logró capitalizarlo: “Ahí empecé a filmar toda esa experiencia porque me llamó la atención todo. Desde la luz que entraba en la sala, las mujeres y cada una de ellas con una historia increíble e hicimos una especie de comunidad”.

Al ser consultada por dónde se puede ver el material, Justina Bustos mencionó: “Es un documental que se llama ‘Sola en el Paraíso’. Y bueno, fue un largo recorrido porque yo iba filmando toda la experiencia porque todo lo que me llama la atención lo filmo”.

“Hoy en día, hace unos meses, la presenté, en julio se va a poder ver en el Centro Cultural San Martín y ahora tratando de venderla a plataformas. Es un documental sobre la soledad, el existir y el poder de la comunidad”, cerró con orgullo por cómo se dio el desenlace de lo que fueron momentos de temor y tensión extrema.