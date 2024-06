El categórico motivo por el que una periodista de C5N cortó su romance con un ex Gran Hermano

El romance entre Mauro D'Alessio, exintegrante de Gran Hermano (C5N) y Antonella Ravinale, periodista de C5N, llegó a su final antes de lo esperado; y el joven explicó por qué la comunicadora decidió no seguir adelante con la relación.

Hace una semana, el ex Gran Hermano había dado detalles sobre cómo empezó el acercamiento con la trabajadora de C5N, con quien inicialmente mantuvo un contacto a través de las redes sociales. Sin embargo, después de algunas salidas el incipiente romance quedó trunco.

En A la Barbarossa (Telefe), la periodista Pía Shaw le preguntó al joven que se dio a conocer en Gran Hermano: "Mauro, ¿es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición?". Entonces el exjugador del reality reconoció respecto a la periodista de C5N: "Sí, es verdad. Nos vimos de vuelta, pero ella no sabía que era tanta la exposición la que teníamos".

Entonces cuando la especialista en espectáculos le pidió detalles al entrevistado sobre lo que sucedió en una heladería, Mauro D'Alessio contestó: "Me pidieron muchas fotos y a ella no le gustaba... le pedían fotos a ella también".

Antonella Ravinale, la periodista de C5N que decidió no seguir su relación con Mauro D'Alessio. Foto: Captura de video C5N.

Por otro lado, Gastón Trezeguet consultó: "¿Es verdad que te dijo ‘Mauro, me perjudicás en el trabajo. No me sirve este perfil’?". Sin dudarlo, el ex Gran Hermano ratificó sobre la forma en que la periodista de C5N dio por concluida el vínculo: "Sí, es verdad, me dijo eso. Ella tiene un perfil mucho más bajo y con el nivel de exposición que estoy teniendo es imposible".

Por último, Mauro D'Alessio planteó respecto a Antonella Ravinale: "Me sorprendió que ella, trabajando en los medios, sabía la exposición que íbamos a tener".