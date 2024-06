Dady Brieva en problemas: el actor adeudaría una millonaria cifra de expensas en su edificio de Puerto Madero

Desde hace varios meses Dady Brieva no ha sido noticia en ningún medio de comunicación. El actor condujo durante 2023 Peronismo Para Todos (PPT) en C5N los domingos. Sin embargo, pocos días después de que asumiera Javier Milei como presidente de Argentina, el programa finalizó. El rumor de que PPT fue levantado se comenzó a instalar en ese entonces. Sin embargo, el conductor explicó el motivo del fin del ciclo que condujo por el canal: "Después no salió por las elecciones, y esto... Como es un canal de noticias prevaleció eso. Me pagan ahora del 1 al 15 de diciembre y es lo último". Luego de que culminara el programa, no se supo más nada de él. Hasta este semana.

Este martes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre reveló el escándalo que protagoniza el artista en su edificio de Puerto Madero. Según la panelista, el ex Midachi tendría una millonaria deuda en el lugar donde reside.

En marzo de 2023, Dady Brieva empezó a conducir "Peronismo Para Todos" (PPT) en C5N.

"El señor David Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer", empezó contando Latorre.

"Debe exactamente $9.800.000 de expensas. Desde el mes de noviembre no las paga", develó la periodista de espectáculos. Asimismo, Yanina remarcó que Dady Brieva tiene un departamento propio en ese edificio, en el piso 17, y que se lo alquila a otra persona.

Fue Yanina Latorre quien dio la información sobre el artista. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Después, explicó: "Para mí se fue a vivir más arriba, y ahí ya no me pregunten por qué". Y sumó: "El inquilino de Dady debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada porque el tipo dejó el departamento. No lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio".

"Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. El juicio se lo come Dady", comentó la "angelita".

Esto fue lo que contó Yanina Latorre en LAM sobre la deuda millonaria de Dady Brieva

Luego de dar detalles sobre la situación que atraviesa Dady Brieva en su edificio, la panelista contó cuál es el plan que tendría en mente el artista para saldar sus deudas: "Ahora lo están por ejecutar a Dady por esta deuda, y hay un problema terrible en el edificio, porque es muy grande, y él está tratando de meter a la Chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios. Pero los vecinos lo detestan".

Y opinó al respecto: "Ahora, hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva". Además, Latorre explicó cómo es la vida actual del actor: "Ahora no está laburando pero es un tipo que está hecho, ganó mucho dinero con los Midachi, fortuna". En el programa de América TV, revelaron que el actor adeuda $9.800.000 en expensas.

"Los hijos van al colegio más caro y también tiene una casa en un country en Escobar. O sea, con todo eso que tiene, no pagar las expensas, estará mal porque subió Milei... No lo sé", lanzó de manera contundente Yanina.