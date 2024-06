Todos los cambios que habrá en Gran Hermano en los próximos días con el ingreso de los familiares

El lunes por la noche, los participantes de Gran Hermano se encontraron con una sorpresa: ingresó un familiar de cada uno de ellos. Hay dos motivos por los que entraron y fue Santiago del Moro quién se encargó de explicar.



En el caso de Emmanuel, ingresó Nicolás, su marido; por Furia, entró Coi, su hermana; a Nicolás fue a visitarlo Antonella, su mamá; Darío recibió la sorpresa de Sofía, su hija, a quien no veía desde hacía seis meses; Bautista se alegró por ver a su prima Emma; y el Chino tuvo lo que tanto esperaba, la visita de su novia, Marisol.



Una vez que todos se saludaron y se presentaron, Santiago del Moro ingresó a la casa para explicar los cambios que habrá en el juego durante los próximos días, que será determinantes para saber quiénes llegarán a la final.



“Ellos van a jugar. Esta semana, por dos cuestiones, por liderazgo y por un premio. El premio es una semana en un all inclusive, en Cuba. Pueden tomar el viaje o el dinero”, comenzó contando el conductor de Gran Hermano.



“Mañana la visita va a nominar. No lo ven mañana. Lo ven el jueves. Pueden nominar de forma positiva a otro, no a sí mismo. Deben explicar por qué esa persona se merece el premio”, continuó Santiago del Moro.

Santiago del Moro explicó los cambios que habrá en Gran Hermano los próximos días. Foto: captura de TV.



Asimismo, aclaró que habrá en juego dos liderazgos esta semana. Uno lo disputarán los familiares, que será para la próxima semana; y el otro, para esta semana, lo definirán los participantes, sin el Chino, que fue el último líder.



“El que gane el liderazgo, será el último jugador se va de la casa. Se van a ir dos por día. Los van a sacar ustedes. Van a definir quiénes se van. Dos el martes, dos el miércoles y dos el jueves, de ahí sale el líder”, explicó Santiago del Moro. “El que gane el liderazgo va a tener un paso en la final, porque es para la próxima semana”, cerró el conductor.