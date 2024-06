El argumento con el que Marina Calabró definió si el canal de noticias que triunfa en el rating es C5N o TN

Una llamativa disputa por el rating se está dando en estos días entre C5N y TN, ya que ambas señales se proclamaron como ganadoras del rating de los canales de noticias durante el mes de mayo. En medio de la discusión sobre el liderazgo, Marina Calabró argumentó por qué es certero que los contrincantes en cuestión se consideren simultáneamente vencedores.

Por un lado, TN difundió que su promedio general durante el mes de mayo fue de 2.3 puntos de rating, mientras que dicha señal ubicó a C5N en segundo lugar con 2.01 y a LN+ en el tercer puesto con 1.8.

En tanto que C5N publicitó su victoria con 2.62 puntos de rating de promedio en mayo, y le atribuyó la segunda posición a TN con 2.58., y el tercer casillero a LN+ con 2.37.

Luego, Marina Calabró aclaró que la diferencia en los números que aportan TN y C5N radica en que la primera señal considera la totalidad de la jornada, de 0 a 24. Mientras que la segunda traza el promedio de rating considerando la franja que va entre las 7 y las 24.

TN, uno de los canales que lidera el rating de las señales de noticias. Foto: Redes sociales TN.

Lejos de asignar un ganador absoluto, Calabró explicó por que C5N y TN no mienten en sus promedios de rating de mayo. "Siguiendo los cánones de IBOPE, que es la medidora homologada, el rating de la televisión abierta se mide de 0 a 24, y el rating de las señales de noticias se mide de 7 a 24", comenzó la especialista en espectáculos.

Luego, Marina Calabró aclaró: "Lo que valoro en el caso de TN es que ellos especifican el rango de tiempo que están tomando, ellos no mienten al decir 'lideramos de 0 a 24'". No mienten".

Tras el reconocimiento para TN, la periodista también le dio la razón a C5N al remarcar: "Tampoco miente C5N cuando dice 'lideramos de lunes a viernes de 7 a 24. Las dos cosas son ciertas".

C5N está en un gran año en materia de rating. Foto: Redes sociales C5N.

Finalmente, Marina Calabró analizó sobre la contienda entre C5N y TN por el rating: "Para mí, técnicamente las señales de noticias se miden de 7 a 24. Me parece que lo leal es aclarar. C5N debió poner 'fuente IBOPE mayo 2024, lunes a domingo de 7 a 24. Debió aclarar lo que estaba midiendo. Porque si uno lo pone sin aclarar qué es lo que está mostrando, puede ser un poco capcioso. Pero, yo lo consulté con IBOPE y me dijeron: 'televisión abierta de 0 a 24, señales de noticias de 7 a 24'. Ahora, TN no mientre cuando dice que lidera en la vuelta completa".