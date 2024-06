Darío Lopilato contó cómo conoció a Furia, antes de entrar a Gran Hermano

Darío Lopilato paso por la mesa de Mirtha Legrand. Más allá de hablar de su vida y sus proyectos, uno de los momentos más destacados de la participación del hermano de Luisana en el programa fue cuando habló sobre su vínculo con Dios. "Soy cristiano católico apostólico pero no romano, soy evangélico y mi familia también", sostuvo de movida.

"En mi casa siempre oramos, con mi vieja lo hacemos todos los días. Leo la palabra de Dios, la Biblia, me congrego en la Iglesia. Cuando uno está mal, me sirve orar. Está bien ir al psicólogo y tener terapias. Pero a mí me sirve estar en la Iglesia y tener mis momentos a solas con Dios", cerró Darío.

Hace un tiempo, Darío estuvo en Cortá por Lozano y reveló que Michael Bublé fue excluido del grupo familiar pese a que es esposo de Luisana desde hace más de una década. Y claro, como no podía ser de otra manera, contó los detalles de tan polémica decisión tomada por la familia en detrimento del conocido cantante de fama mundial.

El actor pasó por la mesa más famosa

El actor manifestó que la decisión fue mayoritaria, ya que el mismo es exclusivo para miembros de la familia Lopilato, tales los casos de sus primos, Gustavo y Sebastián, enviándoles saludos. Por último, el actor reconoció que su hermana Daniela es la que más actividad muestra en un grupo familiar.

En la misma entrevista Darío Lopilato reveló cómo fue el divertido encuentro que protagonizó con Furia, la famosa participante de Gran Hermano. Recordemos que el actor estuvo conduciendo en 2022 un programa de citas llamado Flechazo Amor Oculto por la pantalla de El Nueve y ahí se conocieron con Furia.

Lopilato hablando con Mirtha

"El programa era que de pronto si vos llegabas a la final y te elegías con una pareja, hacías match, se tenían que dar un beso por 30 segundos y te llevabas una bolsa de plata", recordó el actor sobre cómo era la dinámica del programa.