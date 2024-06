Mirtha Legrand incomodó al chef Coco Carreño con una filosa advertencia

El fin de semana y eso se presente, y junto a él llegó una nueva edición de La noche de Mirtha. Sin embargo, hubo algunos cambios. Cuando llegó la comida, protagonista fundamental del programa de la diva desde hace muchísimos años, los televidentes pudieron notar que no estaba Jimena Monteverde.

En su lugar estuvo Coco Carreño, situación que no fue pasada por alto por Mirtha. Como Jimena viajó al Vaticano, la diva manifestó: "Adelante Coco, que hoy no está Jimenita. ¿Cómo estás, Coco?". Poco después, Carreño dijo: "Encantado. Es un placer enorme estar acá, en tu mesa. Un honor. Jimena hoy no puede estar".

Siempre rápida, Mirtha le dijo: "¿Jimena saben dónde está? Está en el Vaticano con su santidad". Se tiene que esmerar usted". Para cerrar el divertido ida y vuelta, Coco sostuvo: "Sí, porque la vara la dejó muy alta, Jimena".

La dupla durante el programa

Pasan los años, pero la mesa de Mirtha sigue tocando temas punzantes. Recientemente, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Alfredo Yabrán, la diva invitó a su programa a Gabriel Michi, excompañero de José Luis Cabezas. "Yo nunca lo conocí; muy pocos argentinos lo habrán conocido; gente normal, digo, que no hayan estado en su entorno", sostuvo la Chiqui sobre el empresario.

"Y un día yo estaba en un restaurante que ya no existe, en Vicente López, y estábamos con este grupo que nosotros salíamos todos los sábados. Y yo estaba sentada en la mesa, éramos como diez, doce, y yo veo así, en un ángulo, en una mesa redonda, a una persona que me miraba, y digo, para mí mismo: ‘ese es Yabrán que está sentado ahí’", prosiguió Mirtha. "Me miró. Y yo hablaba con otra persona y lo volví a observar, y él me miraba", siguió.

Coco es un reconocido chef (Foto: Paparazzi)

Luego, Mirtha indicó: "Y al rato viene el maître del restaurant y me dice ‘señora, le mandan esta botella de champán’. Digo ‘ah, ¿sí? ¿Quién me manda una botella de champán?’. Y me dice: ‘el señor que está sentado allá’. Y miro y era Yabrán". Para cerrar la diva dijo: "Y le digo ‘no no, dígale que yo no tomo alcohol, devuélvale la botella. No, no, no le acepto la botella’. Es auténtico el relato".