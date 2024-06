A qué famoso Mirtha Legrand le rechazó en la mesa una botella del mejor champagne

Pasan los años, pero la mesa de Mirtha sigue tocando temas punzantes. Recientemente, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Alfredo Yabrán, la diva invitó a su programa a Gabriel Michi, excompañero de José Luis Cabezas. "Yo nunca lo conocí; muy pocos argentinos lo habrán conocido; gente normal, digo, que no hayan estado en su entorno", sostuvo la Chiqui sobre el empresario.

"Y un día yo estaba en un restaurante que ya no existe, en Vicente López, y estábamos con este grupo que nosotros salíamos todos los sábados. Y yo estaba sentada en la mesa, éramos como diez, doce, y yo veo así, en un ángulo, en una mesa redonda, a una persona que me miraba, y digo, para mí mismo: ‘ese es Yabrán que está sentado ahí’", prosigió Mirtha. "Me miró. Y yo hablaba con otra persona y lo volví a observar, y él me miraba", siguió.

Luego, Mirtha indicó: "Y al rato viene el maître del restaurant y me dice ‘señora, le mandan esta botella de champán’. Digo ‘ah, ¿sí? ¿Quién me manda una botella de champán?’. Y me dice: ‘el señor que está sentado allá’. Y miro y era Yabrán". Para cerrar la diva dijo: "Y le digo ‘no no, dígale que yo no tomo alcohol, devuélvale la botella. No, no, no le acepto la botella’. Es auténtico el relato".

Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Yabrán (Télam)

Recordemos que Villa Cañás, el pueblo natal de la conductora, quiso homenajearla el año pasado colocando una estatua de ella. Sin embargo, fiel a su estilo, la diva de los almuerzos fue sincera sobre la escultura y dijo que no le había gustado y le pidió al intendente Norberto Gizzi que, por favor, rehicieran la figura.

Un año después de este pedido, el municipio reinstaló la estatua en el mismo lugar donde se había colocado anteriormente y con las correspondientes mejoras. Esta vez, se notó el avance en la obra.

La histórica tapa de la Revista Noticias

"Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad", expresó Gizzi. Asimismo, el intendente comentó que muchos querían ver la estatua nuevamente: "La pedía la gente. No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba". "Esa no soy yo", dijo Legrand en Telenoche sobre la figura.