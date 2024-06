Florencia Peña confesó la peor crisis que vivió y que la hundió en ataques de llanto

En un contexto socio político nacional siempre lindando con los extremos, el mundo del espectáculo no queda ajeno. Así es que personalidades fuertes como Nancy Dupláa, Pablo Echarri y, hasta la propia Mirtha Legrand expusieron sus temores en medio de una recesión compleja.

A pocos meses de cumplir 50 años, la actriz habló con los medios y expuso su verdad sobre las persecuciones que la pusieron contra las cuerdas más de una vez: “No quiero no ser feliz. No quiero estar en lugares que no sienta que tengo algo para dar”.

Sobre su posición política aclaró: “Yo sigo diciendo lo que pienso. De hecho, ya saben lo que pienso, pero aprendí a decirlo. Yo creo que en ese momento estaba muy expuesta políticamente y tenía una necesidad de marcar la cancha”.

En un presente difícil donde los dos modelos de país se enfrentan en la calle al límite, el mundo del espectáculo tampoco quedó exento. Justamente Florencia Peña se refirió a las posturas encontradas entre colegas.

“Yo creo que la grieta está atravesándonos a todos y a todas por igual. Nosotros (los actores) somos personas que nos pasan las mismas cosas a todos, lo que pasa es que eso se sabe rápidamente porque tenemos un micrófono enfrente”, aclaró.

“Durante mucho tiempo yo fui utilizada por mis dichos, o tanto por lo que decía, sino lo que se hacía con lo que yo decía para generar determinadas cuestiones. Y desde hace mucho tiempo que yo no quiero ser utilizada. Yo no soy el centro de la escena, yo soy una actriz”, sentenció Peña.

En esa lucha desigual, la actriz recordó el mal momento que vivió con sus ingresos a la quinta de Olivos: “Dijeron que fui a la quinta a hacer eso y eso vino de funcionarios políticos. La sufrí con mil llantos en mi casa. Lo importante es que yo salí siempre fortalecida”.

“A mi no me duele la opinión de los demás sobre mi. Mientras sea con respeto, no me duele. A mi me duele que mientan sobre mi. A mi me duele que inventen sobre mí y que afirmen cosas que no son verdaderas”, cerró Florencia Peña.