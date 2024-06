Cómo se puso La Tora al enterarse del romance de Coty y Nacho, su ex

Desde hace ya varias semanas que se venía rumoreando la relación entre Coty Romero y Nacho Castañares. Se dijo que los exparticipantes de Gran Hermano tendrían un romance de bajo perfil, situación que despertó rencores y mucho murmullo en otros, como es el caso de Lucila 'La Tora' Villar, exnovia del influencer.

El vínculo entre Coty Romero y Nacho Castañares surgió después de conocerse un impactante video en el que se los veía muy cercanos en una fiesta, en plan romántico y a los besos. Si bien ambos negaron esta situación, con el paso de los días se fueron filtrando otros datos que los dejaron en evidencia.

Si bien entre la mayoría de los participantes de la edición pasada de GH hay buena onda, está claro que los dos jóvenes tienen una historia particular por sus anteriores romances, que justamente fueron con otros exjugadores del programa (ella con el Conejo y él justamente con La Tora).

Según explicaron anoche en LAM, el romance entre los dos influencer existe aunque no tengan intenciones de blanquear nada. ¿Por qué motivo? Porque esta relación habría despertado el enojo de varias personas, entre ellas La Tora, quien se ve en cierto modo involucrada en todo lo que está pasando.

“Lo que sí sé es que las cosas entre Nacho y La Tora no está muy bien. Ellos laburan juntos en el streaming, son los dos muy profesionales, entonces no se nota, pero el lunes, por ejemplo, hablaron del cumpleaños de ella y Nacho se cayó callada durante todo ese tiempo", reveló Fefe Bongiorno en LAM.

Luego, sobre esta extraña encrucijada, el analista siguió explicando: "El día del cumpleaños de La Tora, parecería que él vio algo que no le gustó, se fue antes y escribió un tweet enojado sobre un circo a las 5am. Casualmente, Coti subió un tiktok hablando de un circo y show".

Nacho y Coty, una relación que está dando mucho qué hablar.

En medio de todo este revuelo, el columnista de Ángel de Brito dijo que La Tora tomó una tajante decisión en su relación con Coty Romero: “Hoy me fije, y La Tora dejó de seguir a Coty”. Definitivamente, a la oriunda de Berazategui no le hace gracia que la correntina esté envuelta con su ex.