Susana Giménez contó detalles de su regreso a la televisión: "No hay tanta guita"

Susana Giménez dio detalles de su vuelta a la televisión. Su esperada vuelta será luego que finalice la Copa América el 14 de julio. Fue la propia diva quien contó detalles durante un móvil con LAM (América TV).

"¿Volvés este año, Su?", le consultó el notero del programa que conduce Ángel de Brito. "Sí, primero tiene que terminar la Copa. Después de eso vemos. Mañana tengo la reunión en casa con todos", adelantó Susana.

Sobre la frecuencia con la que saldría el programa, el movilero preguntó: "¿Vos querés diario?". Rápidamente, Susana respondió: "No, ¿querés matarme? Estás loco, últimamente lo hago los domingos, los cuatro últimos años fueron los domingos. Me muero si no, además no hay tanta guita para hacerlo diario tampoco. Vamos a hacer todos un sacrificio".

Susana Giménez.

Con respecto a la situación económica, la diva agregó: "Todos se están ajustando, el canal, los sponsors, es difícil, sin ellos no se puede hacer televisión. Como dice Mirtha, siempre tiene razón".

Recordemos que Susana tenía pensado su regreso para febrero con una entrevista al Presidente Javier Milei. Sin embargo tuvo que postergarse por un problema de salud de la conductora.

En su momento, el canal emitió un comunicado al respecto. "Telefe informa la postergación de la entrevista prevista entre Susana Giménez y el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. El encuentro, que se emitiría el próximo lunes 5 de febrero, se pospondrá debido a circunstancias imprevistas en la salud de nuestra conductora".