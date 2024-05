El categórico pronóstico de Marina Calabró sobre el futuro de la televisión abierta argentina

Gran defensora de la televisión abierta argentina, lejos de decretar que la pantalla chica nacional está en una situación terminal, Marina Calabró suele destacar que todavía hay una masiva cantidad de público dispuesto a consumir programas que resulten atractivos; solamente es cuestión de seducir a la platea.

Y este martes, mientras Calabró hacía su crítica sobre la vuelta del clásico Cuestión de peso (El Trece), la especialista en espectáculos dio su categórico pronóstico sobre el futuro de la televisión argentina en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Luego de analizar las "luces y sombras" del mencionado ciclo que regresó con buena performance en el rating, Marina Calabró remarcó la importancia de que programas de servicio como Cuestión de peso, estén al aire en la televisión.

Marina Calabró elogió el retorno de Cuestión de peso. Foto: Captura de video El Trece

"A mí me parece que la televisión abierta va a ir yendo hacia el entretenimiento, la información y los servicios. Después todo lo demás, es mejor en on demand. Si usted quiere ver una película, la ve on demand, si quiere ver un reality, lo ve on demand", argumentó Calabró sobre el destino de la pantalla chica abierta.

Luego, la periodista remarcó en relación al éxito de Cuestión de peso: "Me parece que esto es recuperar la esencia de la tele más clásica, la de servicio, y a su vez es una apuesta al futuro de la tele, porque la tele va a ir hacia acá".

Marina Calabró anticipó hacia dónde se va a perfilar la televisión abierta argentina. Foto: Captura de video América TV.

Por otro lado, Marina Calabró subrayó que el público acompaña este tipo de propuestas, ya que en el clásico ciclo que relanzó El Trece tuvo este lunes un promedio de 5.3 puntos de rating.