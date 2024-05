Así está hoy Helena, la hija de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega tuvieron una hermosa historia de amor que completaron con sus tres hijos, Helena, Paloma y Dante, que mantienen un muy bajo perfil en las redes sociales.



Alejados de los flashes, los tres hijos de la actriz y el productor se diferencian de su hermano Lolo, hijo de Marcelo Tinelli, que es un gran protagonista en videos y fotos que publican habitualmente el conductor del Bailando.



Si bien poco se sabe de los hijos que Guillermina Valdés tuvo con Sebastián Ortega, de vez en cuando alguno de ellos sorprende con alguna publicación que llama la atención, sobre todo en Instagram. Ese es el caso de Helena Ortega.



La joven tiene más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pero eso no significa que comparta demasiado contenido para ellos. No quiere saber absolutamente nada con los medios y mucho menos con los escándalos mediáticos.



No obstante, fue la propia Guillermina Valdés, su madre, quien en las últimas horas sorprendió con una publicación en sus historias de Instagram que tenía como protagonista a su hija Helena, acompañada de su perro.

Helena, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega. Foto: @helenaortega.



En el video se la pudo ver a Helena Ortega muy relajada, luciendo el cabello corto, con un pequeño tatuaje en el cuello y con piercings tanto en la oreja como en las cejas. La expresión de rostro deja en evidencia rasgos muy similares a Sebastián Ortega, su papá.



Esta vez fue Guillermina Valdés quien compartió contenido sobre Helena Ortega, porque ella sólo hace posteos luciendo eclécticos looks oversize o también en momentos que comparte con sus amigos, ya sean de vacaciones o haciendo música, una de sus pasiones.